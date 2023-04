Történelmet írt a Paksi FC szombaton! Amióta 2006-ban feljutott az NB I-be az atomvárosi együttes, soha nem történt vele olyan, mint most, a Bp. Honvéd otthonában. A 2–1-es győzelem sorozatban az ötödik sikere volt a PFC-nek az élvonalban, ami új csúcs, korábban négyszer már nyertek egymás után a paksiak, de ötször még soha. Most ez is megtörtént velük.

A hős megint Böde Dániel lett, akit ezúttal is a legjobbkor küldött be csereként Bognár György, a paksiak ikonja a 67. percben állt be, majd a 85. percben lefordult védőjéről és a kapu jobb alsó sarkába lőtt. Böde teljesen újjászületett, amióta Bognár visszatért az atomvárosiak kispadjára, a Waltner Róbert által mellőzött csatárnak ez már az ötödik gólja volt az idei szezonban, korábban kettőt lőtt a Vasasnak és a Puskásnak.

Nem játszottak jól a zöldek, egy kicsit megtörte a lendületüket a válogatott fellépései miatti bajnoki szünet, de nagyot küzdöttek, és ezúttal ez is elég volt a győzelemhez. Sőt, akár fölényesebb is lehetett volna a siker, de az újdonsült magyar válogatott támadó, Varga Barnabás kihagyott egy tizenegyest. A góllövőlistát 17 találattal vezető csatár egy kicsit flegmán állt oda – később ezt edzője, Bognár György az M4Sport kamerája előtt szóvá is tette.

A Paksi FC-re a hétvégén sokkal nehezebb feladat vár, szombaton este fél nyolctól a Ferencvárost fogadják.

Labdarúgó OTP Bank Liga, 25. forduló

Budapest Honvéd–Paksi FC 1–2 (0–1). Bozsik Stadion, V: Farkas Á.

Budapest Honvéd: Dúzs – Lovric, Prenga, Capan – Samperio (Doka, 70.), Mitrovics, Gomis (Bocskay, 83.), Tamás K. – Kocsis D. (Plakuscsenko, 83.), Domingues, Lukics. Paksi FC: Nagy G. – Vas G. (Böde D., 67.), Szélpál, Kinyik – Osváth, Haraszti (Bőle, 67.), Papp K., Balogh B., Szabó J. – Varga B. (Sajbán, 83.), Hahn (Haris, 89.). Gólszerző: Lukics (49.), illetve Hahn (17.), Böde D. (85.).