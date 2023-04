Na, de a második félidőben! Bognár György nem először húzott zseniálisat. A PFC szakvezetője hármat cserélt, beküldte Sajbán Mátét, Skribek Alent és Böde Dánielt is, s a paksi ikon nem is tétlenkedett. Nem lehetett tőle elvenni a labdát, érződött, hogy beállítása erőt és lendületet hozott a vendégek játékába. Böde passza után Varga Barnabás előbb szépített, majd egy VAR-ozás után megítélt tizenegyesből ki is egyenlített. A hajrában pedig Böde próbálkozása után a kapusról elé kerülő labdát befejelte, idénybeli második mesterhármasát jegyezve (az elsőt a Honvéd elleni 3–3-as döntetlennel végződött meccsen érte el). A 27 éves csatár már 26 gólnál jár az idényben, ha így folytatja, átadja a múltnak a paksi rekordot, amit Ádám Martin állított fel a tavalyi szezonban 31 találattal.

A paksiak sikerükkel négy pontra feljöttek a kecskemétiekre, s még négy meccsük van rá, hogy megelőzzék az újoncot. Ha így lesz, azzal beállítják az eddigi legjobb paksi szereplést. A 2010/2011-es idényben a legsikeresebb paksi edző, Kis Károly vezérletével ezüstérmes volt a PFC az NB I-ben (ráadásként megnyerték a Ligakupát és három kört is mentek az Európa Ligában). A 30. fordulóban, május 6-án a DVSC-t fogadja az atomvárosi együttes.

OTP Bank Liga, 29. forduló

Kecskeméti TE–Paksi FC 2–3 (2–0)

Széktói Stadion, 4950 néző. V: Andó-Szabó.

Kecskemét: Varga B. – Vágó, Szabó A. (Májer, 92.), Szalai G. – Nagy K. (Katona M., 92.), Horváth K. (Katona B., a szünetben), Nikitscher (Meszhi, 72.), Szuhodovszki, Zeke – Tóth B., Banó-Szabó (Rjasko, 59.). Vezetőedző: Szabó István

Paksi FC: Nagy G. – Kinyik, Kádár, Szélpál – Osváth (Sajbán, a szünetben), Papp K., Vas G. (Skribek, a szünetben), Balogh B. (Haris, 84.), Szabó J. (Kovács N., 88.) – Hahn (Böde, a szünetben), Varga B. Vezetőedző: Bognár György

Gólszerzők: Szalai G. (10.), Szabó A. (41.), illetve Varga B. (51., 58., 90., a másodikat 11-esből).

Kiállítva: Vágó (57.).