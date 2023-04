Mint arról beszámoltunk, a Sopronban elszenvedett 25 pontos vereség után húsvéthétfőn, Szekszárdon is 25 ponttal nyert a bajnoki címvédő, így 2–0-s összesítéssel jutott be az NB I-es bajnokság döntőjébe. A szekszárdiak most jól kezdtek, az első negyedet meg is nyerték, de a folytatásban már a soproniak irányítottak, akik két 11–0-s sorozattal alapozták meg a sikerüket.

„Sok eladott labdával játszottunk, amik egy része nem kikényszerített hibából adódott. Ami érdekes volt számomra, hogy míg mi hat büntetőt dobhattunk, addig a Sopron huszonhetet. Egy ilyen kevés pontos mérkőzésen ez döntő tényező” – mondta Djokics Zseljko, a szekszárdiak vezetőedzője.