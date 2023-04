„Gratulálok a Sopronnak, nagyszerű csapat, amit ma is bizonyított! – tekintett vissza a csütörtök esti találkozóra Djokics Zseljko. – Az első negyedben veszítettük el a meccset, nem játszottunk csapatként, főleg védekezésben, és a Sopron volt annyira jó hogy ezt kihasználja. Próbálunk javítani hétfőn! Gratulálok a saját játékosaimnak is, mert az is nagyszerű már, hogy eddig eljutottunk! Köszönjük szurkolóinknak is, hogy elkísértek minket ma is, sokat jelentenek a számunkra!” – összegzett a szekszárdiak szakvezetője.

„A soproniak jobban készen álltak a meccsre, mint mi! – tette hozzá Studer Ágnes. – Felkészültünk, de sok pontot kaptunk már az elején. Nem voltunk elég kemények, védekezésben nem tudtuk megvalósítani, amit megbeszéltünk. Most hazamegyünk és jól akarunk játszani, ha úgy tudunk, ahogy szoktunk, akkor jó meccset vívhatunk. Az a cél, hogy javítsunk, de el kell hinnie az egész csapatnak, hogy tudunk nyerni ellenük. Csak 100 százalékkal, vagy annál is többel lehet ellenük esélyünk!” – így a KSC irányítója.

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc második összecsapását Húsvéthétfőn 17 órától játsszák a szekszárdi sportcsarnokban.