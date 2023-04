Férfi kosárlabda Magyar Kupa 14 perce

„Egylabdás mérkőzés volt, ami fordulhatott volna a mi javunkra is” – Csirke Ferenc

Leírta az Atomeőmű SE idei szezonját a kecskemétiek elleni kupanegyeddöntő. Most is nüanszok döntöttek, s ezúttal is egy sérülés jött közbe.

Csirke Ferenc magánya. A vezetőedző nem tehetett mást, mint kalapot emelt játékosai Fotós: Molnár Gyula

„Ez a mérkőzés tipikusan leírta a szezonunkat. Óriási érvágás volt, hogy korán elveszítettük Kovács Ákost, aki hetek óta sérült vádlival edz és játszik mérkőzéseket. Pont a Kecskemét ellen nehéz egy irányítóval játszani, hiszen folyamatosan kettő vagy három olyan játékos van a pályán, akik tudnak védelmet bontani. Egylabdás mérkőzés volt, fordulhatott volna a mi javunkra is, bosszantó, hogy a legfontosabb pillanatokban jönnek az ilyen sérülések – összegzett Csirke Ferenc, a piros-kékek vezetőedzője. Mint azt megírtuk, a paksiak drámai csatában 87–85-ös vereséget szenvedtek a kecskemétiektől, így nem jutottak be a Zsíros Tibor Magyar Kupa hétvégi négyes döntőjébe.

Atomerőmű SE–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét (Magyar Kupa negyeddöntő) Fotók: Molnár Gyula

„Lehetne elemezni hol és mit rontottunk el, de ezek a játékosok mindig kiteszik a szívüket a pályára, mindig az ASE mezért hajtanak. Kalapot is emelek előttük, hogy egy olyan kudarcból, ami szombaton ért minket képesek voltunk felállni és egy ilyen erős Kecskemét ellen játszottunk egy ilyen mérkőzést. Köszönöm a szurkolóinknak a támogatást, bízom benne, hogy ki fognak látogatni az öt hazai mérkőzésünkre is, egyet garantálhatok, nem leszünk kevésbé harcosak és nem fogunk kevésbé küzdeni. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy ezt a tíz mérkőzést lejátsszuk és minél jobb eredményt érjünk el.” A paksiak jövő szerdán kezdik a bajnoki küzdelmeket, az alsóházi rájátszás első meccsén a Nyíregyházát fogadják.

