A Magyar Íjász Szövetség és a Paksi Celőke Íjász Sportegyesület a cseresznyési iskola környékén rendezte meg a háromdimenziós szakág nyitóversenyét. Tolna vármegyét ezúttal három egyesület képviselte, a házigazda mellett a nagydorogi Várta Hagyományőrző Íjász Közhasznú Egyesület és a dunaföldvári Vallum Íjász Egyesület versenyzői mérették meg magukat. Mint azt Makai Róbert, a rendező egyesület elnöke hírportálunknak elmondta, Európa-bajnokok és világbajnokok is voltak a mezőnyben, a versenyen első-, másod-, és harmadosztályú minősítést is lehetett szerezni, ami azért volt fontos, mert a szövetség ezek alapján dönti majd el, hogy kik kerülnek be a válogatott keretébe.