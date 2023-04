– Meg kell hagyni, emlékezetesre sikerült első találata az NB III-ban!

– Valóban, erre a találatra még jó ideig emlékezni fogok – válaszolta oldalunk megkeresésére Paksi Dániel, a Szekszárdi UFC 19 éves támadója, aki csereként beszállva döntötte el a szerdai, Majosi SE elleni vármegyei rangadót.

– Akkor tesztelném is a memóriáját. Hogy született a gól?

– Középpályán szereztünk labdát, majd kaptam egy passzt előrefele. Átvettem, felnéztem, de nem tudtam jobb helyzetben lévő társamnak továbbadni a labdát, így inkább kapura lőttem. Elárulhatom, nem szoktam húsz-huszonöt vagy még annál is messzebbről próbálkozni, de ezentúl lehet megkísérlem. Nem célom, hogy minden meccsen ilyen módon találjak be, de minél több játéklehetőséghez szeretnék jutni, ha pedig pályán vagyok, gólokkal meghálálni a bizalmat.

– Többet jelent ez a győzelem, mint három pont?

– Fontos volt begyűjtenünk ezeket, mert ezzel, illetve a mögöttünk álló csapatok pontvesztésével még jobban eltávolodtunk a veszélyzónától. Azt gondolom, hogy a kiesés már nem fenyeget minket, innentől kezdve csak előre kell néznünk. A lelkünknek is jól jött ez a siker, nagyon régen, még február közepén éreztük meg a győzelem ízét. Jó pár meccsünkben maradt benne a három pont (négy győzelem és három vereség a közel két hónap mérlege – A Szerk), a Majos elleni három viszont lökést adhat a folytatásra.

– Vasárnap akár már a Kecskemét második csapata ellen.

– Bízunk benne, de könnyű dolgunk ott sem lesz. Kicsit „vakon” utazunk Kecskemétre, nem tudjuk, lesznek-e visszajátszók a szombaton az NB I-ben pályára lépők közül. Bárhogy is alakuljon, hasonlóan kiegyenlített mérkőzésre számítok, mint amilyen a szerdai volt, de mindenképpen a győzelem a célunk.

– Tolnai nevelésű, de megfordult a Szekszárd és a Paks utánpótlásában is. Mi hozta vissza nyáron az UFC-hez?

– Csapatot akartam váltani, de közel szerettem volna maradni a családhoz, barátokhoz. Ez volt a legjobb döntés, amit hozhattam. Nemcsak a magánélet, hanem a labdarúgás szempontjából is. Jó közegbe kerültem, nincsenek széthúzások. Nem tudom, mit hoz a jövő, de szívesen maradnék Szekszárdon.