Nem mindennapi történéseket hozott a megyei III. osztályú focibajnokság Nyugati csoportjában egy hete lejátszott Regölyi SE–Iregszemcsei SE találkozó. Aki csak a végeredményt és annak alakulását olvassa, az csak annyit láthat, hogy az iregiek nagy hajrát kivágva, egy 90. és egy 93. percben született góllal fordították meg, s nyerték meg 4–3-ra az összecsapást.

A valóság azonban más, s mivel az ilyen esetek ritkák, némi tanulság gyanánt közzé tesszük a történteket.

Nagyszerűen kezdték a meccset a hazaiak, akik Pájer Tamás 6. és 13. percben szerzett góljával gyorsan elhúztak 2–0-ra, majd az iregiek szépítő találata után tizenegyeshez jutottak, amivel simán 3–1-re alakíthatták volna az összecsapás állását. No, de amit a játékvezető megad, az nem minden esetben tizenegyes, ahogy most sem lett az.

„Kaptam egy hosszú indítást, amire a vendégek kapusával együtt rástartoltam – elevenítette fel a történteket Pájer Tamás. – Együtt értünk a labdához, talán más a kezében is volt, ahonnan kirúgtam, s talán még térden is rúgtam. Nagy megdöbbenésemre a játékvezető fújt, mégpedig tizenegyest! Elhiheti, hogy jómagam lepődtem meg a legjobban, hiszen a kapus nem csinált semmit. Sok mindent megéltem már a pályán a huszonegynéhány évem alatt, simán berúghattam volna, s akkor talán nem maradunk pont nélkül, de megszólalt a lelkiismeretem, jeleztek a sporinak, hogy nem történt semmi, ne ítéljen tizenegyest, mert nem ilyen áron szeretnénk további előnyhöz jutni. Némi szóbeli VAR-ozás után a játékvezető megmásította a döntését, jöhetett az Ireg” – fogalmazott a támadó.

Akkor még senki sem gondolta, hogy az esetnek ekkora jelentősége lesz. A nagyszünetre 2–1-es előnnyel vonult a Regöly, s bár az iregszemcseiek a 75. percben kiegyenlítettek, a 78. minutumban már megint a hazaiak vezettek. És győztesnek is tűntek a 90. percig!

Ekkor jött egy fejesgól Horváth Krisztiántól, majd elérkeztünk a 93. perchez, amikor az iregieknek fújt be egy tizenegyest a játékvezető. Mondhatni, hogy erősen véleményes volt, inkább kifelé járt volna szabadrúgás. Az egészben a legszebb, hogy még a vendégjátékosok is elismerték, hogy nem volt az, s sokan kiabáltak Kökény Bélának, hogy hagyja ki, rúgja mellé – mert így lenne igazságos. Kökény nem rúgta valami jól, de a regölyiek kapujában addigra Joháczi Gábor sérülése miatt már mezőnyjátékos állt, s Vitányi Zoltán nem is tudott hárítani. Lett is egy kis perpatvar, mindenki mondta a magáét, repkedtek a csúnya szavak, és a mezek, de ez a végeredményen már nem változtatott.

A meccset az iregiek nyerték, más kérdés, hogy ilyen történések után szívből tudtak-e, tudnak-e örülni a három bajnoki pontnak.

Az erkölcsi győzelem azonban mindenképpen a regölyieket, s a meccs hősét, Pájer Tamást illeti, akinek a tettéért simán járna egy Fair Play-díj.