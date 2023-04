Berta Tibor csapatvezető így értékelte a történelmi sikert.

„Valamikor régen, itt ebben a galaxisban, ha jól emlékszem Györkös Lajos nemzetközi mester nevezte először „fakó”-nak a kettes csapatunkat, más sportágból átvett szóhasználattal élve. Ugyan nem tartalékok alkották a csapatot, hanem jórészt fiatalok és az első csapatba beugrásra kész játékosok. Én onnantól kezdve sokszor és szívesen használtam ezt a jelzőt a csapatra, de soha nem a színe miatt. Mert tetszett: Ez a fakó mára, 25 évnyi NB-s tagság után (1998-ban egy Pét ellen megvívott osztályozón harcoltuk ki a jogot) felért a csúcsra! Mert innen már nincsen feljebb. Elmondhatjuk, hogy TOP10-es csapat lettünk, de a Szuperligában nem indulhatunk, mert mi a fakó vagyunk. Igen! Felértünk a csúcsra, mert a 2022-2023-as NB I Charousek csoportjában az ASE II Paks csapata az első helyen végzett az utolsó fordulóban elért, Ajkán aratott győzelemmel bebiztosítva azt. A bajnokságban minden mérkőzésünket megnyerve, végig az első helyen állva, 5,5 pontos előnnyel végeztünk a sokszoros magyar bajnok zalaegerszegi Csuti előtt.”

„Kicsit tartottam az utolsó fordulótól, mert az ellenfél erősorrendjét nézegetve bizony nem értettem, hogy miért állnak úgy a bajnokságban, ahogy. Nagyon erősnek tűntek és tapasztaltnak. Csapatunk azonban ismét felülmúlta önmagát. Vagy hozta önmagát? Számomra még mindig meglepetés erejével hat, amit elértünk. Két döntetlen mellett, Molnár Béla és Benedeczky Lehel jóvoltából, Bernáth Bence hozta a tőle megszokottat, megint végzett az ellenfelével két óra alatt. Hétből hét pont és mellette a Szuperligában is másfél pont két szereplés alkalmával. Lenyűgöző! Vezettünk 2-1-re. És beindult a henger. Tóth Gergely, Németh Gergely és Iván-Gál Hanna jóvoltából 5-1. Következtem én majd Tancsa Tamás és máris 7-1. Több partit már nem nyertünk, de fél kézzel már kapaszkodtunk a képzeletbeli bajnoki trófeába. Losonczi Marci következett egy kétkirályos remivel. Ezután vesztettünk egyet, a születésnapos Bodrogi Bendegúznak nem volt ellenszere a vezérvégjátékban az IM-normáért hajtó ellenfelével szemben. Sajnos a mi IM-normáért is játszó éltáblásaink, Balázs Gábor és Dankházi Andris, nem tudták hozni a szükséges pontot, így lemaradtak a normáról. A csapatgyőzelemről és a bajnoki címről azonban nem!”

„A teljesség igényével álljon itt egy névsor az erősorrend alapján, akik küzdöttek, ha kellett harcoltak, játszottak, pontokat szereztek a történelminek is nevezhető siker eléréséhez: Vidéki Sándor, Balázs Gábor, Dankházi András, Molnár Béla, Losonczi Marcell, Jr. Forgács Attila, Bodrogi Bendegúz, Tancsa Tamás, Bernáth Bence, Tóth Gergely, dr. Benedeczky Lehel, Németh Gergely, Iván-Gál Hanna, Szente-Varga Fruzsina, Berta Tibor, Tóth Nikoletta, Buri Petra, Nagy Lajos és Buri Kata. Van néhány csapattag akik ebben a szezonban nem jutottak szóhoz, vagy inkább szabad táblához, mint Gosztola István és Fodor Tamás, de annyira akarta mindenki ezt a sikert, annyira akart mindenki játszani, hogy nem tudtam nekik lehetőséget adni. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy mint második csapat, ki vagyunk téve az első csapat összeállításának, szeszélyének. Idén ott sem volt gond a hozzáállással. Meg is lett az eredménye a nagyon szép második helyezésükkel, amivel feledtették a tavalyi kisiklást, vagyis a negyedik helyet. Nekik is köszönjük, ők voltak a 13. táblásunk ebben a bajnokságban. Nagyon örömteli volt ebben az évben (is) csapatvezetőnek lenni. Nagyon köszönöm ezúttal is mindenkinek a hozzáállást és a teljesítményt. Gratulálok a bajnoki címhez! Most tartunk egy óriási bulit, ünneplünk egy hatalmasat, majd megyünk tovább ezen az úton, mert a csúcs elérése ellenére célok azért még maradtak.”

A záró fordulóban. Sentimento Ajka BSK–ASE II Paks 3,5:8,5.

A bajnokság végeredmény: 1. ASE Paks II. (67 pont) 2. Z.Csuti-Hydrocomp SK (61,5 pont) 3. Taploca Városi VSE (57 pont) 4. SZ-A STE (56 pont) 5. Haladás VSE II. (56 pont) 6. Komlói BSK (52,5 pont) 7. 6. Tuxera Aquaprofit NSK II. (52 pont) 8. Sentimento Ajka BSK (48 pont) 9. Balatonfüredi SC (45 pont) 10. Győri Elektromos (45 pont)