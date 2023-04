Mint arról beszámoltunk, a Paksi FC hazai pályán 3–2-re legyőzte a címvédő és listavezető Ferencvárost az élvonalbeli bajnokság legutóbbi fordulójában. A dobogósok mérkőzésén kezdőként kapott helyet Hahn János, de ezúttal nem a csatársorban, hanem Böde Dániel és Varga Barnabás mögött árnyékékként.

– Új szerepkör volt ez számomra, de próbáltam megfelelni a taktikai utasításoknak. Az első bekapott gól után, fél óra játékot követően aztán felállást váltottunk, stabilizáltuk a középpályánkat, ezáltal én kikerültem a bal szélre. Ez is új volt, de tudtam, mi a dolgom. Remélem, az edzőm is úgy látta, hogy megbirkóztam a feladattal – mondta lapunknak a hétszeres válogatott támadó, aki a paksiak első tizenegyesénél játszott fontos szerepet azzal, hogy ráfejelte a labdát a Abena kezére.

Hahn János az utóbbi hetekben jó formába játszik, a Ferencváros előtt a Vasas (3–2) és a Budapest Honvéd (2–1) kapujába is betalált, így már három gólnál jár a szezonban. Nemcsak ő, de csapata is elkapta a fonalat, az utolsó hat bajnokiját megnyerte a Paks, ami új klubcsúcs.

– Jó erőnléti állapotban vagyunk, két nyert mérkőzés után pedig az önbizalmunk is megjött. Ha mondhatom ezt, elöl jó csatáraink vannak, hátul a védelem is megoldja a feladatát. Nem vitatjuk, ebben a sorozatban szerepe van a szerencsefaktornak is, de talán most ad vissza valamit a sors abból, amit a szezon első felében elvett tőlünk – árulta el a sikerük titkát a támadó.

Bognár György vezetőedző úgy látta, a Ferencváros játékosai rettentő frusztráltak, idegesek voltak, míg Papp Kristóf szerint a vendégek vezető találata jelentette a fordulópontot.

A húsvétot megkapták pihenőnek a játékosok, akiknek ma (kedden) kellett ismét edzésre jelentkezniük. Vasárnap 18 órakor, a 27. forduló zárómérkőzésén az Újpest FC vendégeként lépnek pályára a paksiak.

– Egyre nehezebb lesz fenntartani ezt a győzelmi sorozatunkat, mert az ellenfelek komolyabban vesznek majd minket, mégis szeretnénk kitolni ezt a sikerszériánkat hétvégén hétre. Nem lesz ez sétagalopp, hiszen a kiesés ellen menekülő Újpestnek is minden pontra szüksége lesz – folytatta Hahn János. – Koncentráltnak kell lennünk, mert ha megnyugszunk, vissza tud esni a játékunk. Most kell rátenni még egy lapáttal, átlépni az árnyékunkat. Mindig csak a következő mérkőzésre koncentrálunk, most sincsen ez másként – tekintett a jövőbe a korábbi gólkirály.

A bajnokság állása