Óriási lehetőséget szalasztott el szombaton Diósgyőrben az Atomerőmű KSC Szekszárd, amely nagyon sokáig, mondhatni, hogy szinte az egész meccsen vezetett, de a gyengére sikeredett utolsó negyede miatt vesztesen hagyta el a pályát a harmadik helyért zajló párharc első felvonásán.

Djokics Zseljko gárdájának fel van adva a lecke: mindenképpen nyernie kell hazai pályán, ellenkező esetben a DVTK-Hun-Therm szerzi meg a bronzérmet.

A szerda esti lesz a szekszárdiak idénybeli utolsó hazai meccse, nem csoda tehát, hogy kettőzött erőbedobással készülnek, s az ország egyik legjobb közönségével a hátuk mögött mindenképpen szeretnének kiegyenlíteni!

„A szerda esti meccsnek nem kisebb a tétje, mint az, hogy versenyben maradunk-e a harmadik helyért – mondta Bálint Réka, a szekszárdiak csapatkapitánya. – Nagyon erős és nagyon jó csapat a DVTK, de már idegenben is bizonyítottuk, hogy képesek vagyunk arra, hogy legyőzzük őket. Most is nagyon közel voltunk a bravúrhoz, sajnálom, hogy nem sikerült nyernünk, pedig a kezünkben volt a meccs. Hazai pályán, közönségünk támogatásával nagyon sok szép, de még annál is több nehéz pillatot éltünk meg. Egy dolog viszont nem változott, mindig számíthattunk a drukkereinkre. Most, ha mondhatom, hatványozottan is szükségünk lesz a támogatásukra, mindenki jöjjön a csarnokba, és segítsen bennünket abban, hogy ki tudjunk egyenlíteni, és még egy meccsre elutazhassunk Miskolcra” – tette hozzá.

Női NB I, a harmadik helyért, 2. mérkőzés

Atomerőmű KSC Szekszárd–DVTK-Hun-Therm

Szekszárd, városi sportcsarnok, szerda, 18 óra

Vezeti: Kapitány G., Minár L., Söjtöry T.