Két együttes veretlen még tavasszal a megyei másodosztályban, de előfordulhat, hogy vasárnap estére már csak egyikőjük mondhatja el ezt magáról. A Tolna egy tengelici döntetlennel kezdett (2–2), majd az ASE-t (3–2), a Madocsát (1–0), az Aparhantot (5–2) és a Simontornyát (1–0) is felülmúlta. A mórágyiak a Paks (2–2) és a Madocsa (3–3) elleni döntetlennel elveszítette ugyan vezető helyét, de a Tengelic (6–3), a Bonyhád-Börzsöny (3–0) és az Aparhant (3–0) legyőzésével tartja a lépést a listavezető Nagymányokkal.

Illés Béla együttese ősszel 4–1-re verte hazai pályán a Tolnát, az azt megelőző négy összecsapásból viszont – egy 2–2-es döntetlent leszámítva – háromszor a most vendéglátó örülhetett. Sós Gergelyék 2020 szeptemberében 6–1-re, egy évvel később 11–1-re győztek otthon, a két mérkőzés között Mórágyról 4–1-es eredménnyel hozták el a három pontot.

Szintén jó formában van a Kisdorog, mely a megszerezhető utolsó kilenc pontból hetet gyűjtött be, de Szabó Vendel legénységére nehéz meccs vár az újonc létére több „nagy” csapatot megszorongató Tengelic otthonában. Az ASE ellen szakadt meg múlt héten a faddiak ötmeccses veretlenségi szériája, egy új sorozatot a listavezető (és a hétvégén szabadnapos) Nagymányokkal szoros mecccset játszó Madocsa ellen kezdhetnek meg.

A Zönge és az Aparhant is elveszítette utolsó három mérkőzését, a kölesdiek ráadásul 270 perce nem találtak be (a gólkülönbség 0–9), míg Bodó József együttese ezeken a találkozókon tizenhárom gólt kapott és ötöt szerzett. Az biztos, hogy hétvégén valamelyik csapat rossz sorozata megszakad. Ebben bízik a Bonyhád-Börzsöny is, mely egyedüli csapatként még nem gyűjtött pontot tavasszal. Ezen a sereghajtó, idegenben mind a hét bajnokiját elveszítő Simontornya ellen javíthat Töttős László együttese.

Megyei II. osztály, a 20. forduló programja

Április 23., vasárnap: Bonyhád-Börzsöny SE–Simontornya TC, Madocsa SE–Faddi SE, Aparhanti SE–Zönge SE, Tolna VFC–Mórágyi SE, Tengelici SE–Kisdorogi FC 17 óra. Szabadnapos: ASE Paks, Nagymányoki SE.

A bajnokság állása