Mint arról beszámoltunk, a Majosi SE 2–0-ra legyőzte a Meton-FC Dabas SE-t az NB III-as focibajnokság Közép csoportja 30. fordulójában, s sikerével újabb lépést tett előre a bajnoki tabellán. A majosiak nagyszerű formába lendültek, hazai pályán sorozatban a harmadik meccsüket nyerték meg, ráadásul ezeken gólt sem kaptak.

„Nehéz dolgunk volt, hiszen a Dabas tele van rutinos, magasabb osztályt is megjárt játékossal, és jobban is kezdték a mérkőzést! – tekintett vissza a vasárnapi összecsapásra a pécsi származású szakember. – Aztán változtattunk, és kiegyenlített lett a játék. Az első félidőben pontatlanok voltunk, de az akarat és az alázat rendben volt, majd a második félidőben jól mentünk át védekezésből támadásba, és öt perc alatt rúgtunk két gólt, amivel eldöntöttük a három pont sorsát. Büszke vagyok a srácokra, mert nagyon sok hiányzónk volt, és ezt sikerült eltüntetni a hozzáállással! Lizák Peti góljaival ma vezéregyéniség volt, aminek külön örülök, de rajta kívül több jó teljesítmény is akadt. Kemény hét vár ránk, hétfőtől már készülünk a szekszárdi mérkőzésre” – fogalmazott Kardos Ernő.

A majosiak szerdán 16 órától játszanak vármegyei rangadót a Szekszárdi UFC-vel.

Turi Zsolt, a szekszárdiak edzője közben azon bosszankodott, hogy a játékvezető a Honvédnak egy véleményes tizenegyest ítélt, nekik viszont nem fújta be a nyilvánvaló büntetőt.