Mint arról beszámoltunk, fantasztikus győzelmet aratott a dobogón álló fővárosiak ellen a bennmaradásért hajtó Majos, amely hátrányból felállva fordított, és győzött 2–1-re a Közép csoport 32. fordulójában.

„Gratulálok a srácoknak, mert a bajnokság egyik legjobb csapatát vertük meg egy olyan mérkőzésen, ami alakulhatott volna fordítva is – kezdte összegzését a majosiak vezetőedzője. Most mi jöttünk ki jobban a fordulópontokból, nagyon erősek voltunk a párharcoknál és nagyon nagy szívvel játszottunk! Ugyanakkor tudomásul kell venni, hogy ez a csapat nem fog tudni hétről hétre ilyen teljesítményt nyújtani, mert a megyei élvonalban nem voltak ilyen ritmusú mérkőzések, és ezért mentálisan és fizikálisan is vannak holtpontok.”

Most viszont megmutattuk mindenkinek, hogy igenis számolni kell velünk az NB III-ban, és igenis minden majosi szurkolónak büszkének kell lenni egy ilyen csapatra, és arra, hogy hétről hétre NB III-as mérkőzést láthat!

„Amit hazai pályán csináltunk az elmúlt négy mérkőzésen az engem is meglepett, hiszen négyből négy bajnokit megnyertünk, ami olyan teljesítmény amire büszkének kell lenni! Azon dolgozunk, hogy idegenben is tudjuk ezt a játékot játszani, de ehhez még sok türelem kell. Nagyon szeretem ezeket a srácokat és tűzbe megyek értük, akkor is ha kikapnak, és persze ilyenkor is, amikor boldoggá tesznek minket. Ezzel úgy gondolom teljesítettük a célt, ami a bennmaradást illeti, és én erre igenis büszke vagyok! Gratulálok a srácoknak nagyon nagyot mentek!” – összegzett Kardos Ernő.

A tabellán 33 ponttal a 13. helyen állnak a majosiak, akik jelenleg a már kieső Bánk-Dalnoki Akadémiától 17, az osztályozós helyen álló Meton-FC Dabas SE-től 10 pontnyira léptek el. A hétvégi fordulóban, április 23-án szabadnapos lesz a Majosi SE, amely legközelebb április 26-án, szerdán a Bánk-Dalnoki Labdarúgó Akadémiát fogadja.