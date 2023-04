Ahogy arról beszámoltunk, a párharc első miskolci mérkőzéséhez hasonlóan a mindent eldöntő harmadik találkozót is a DVTK nyerte (70–61), így a borsodiak szerezték meg a bajnoki bronzérmet. A KSC hat év után zárt érem nélkül szezont.

– Sok mindennel küzdöttünk a szezon alatt és most is, pár hónapja bármit megadtunk volna azért, hogy a négy közé jussunk. Most viszont nagyon csalódott vagyok, mert tudom, mennyit küzdöttünk és mennyire megérdemelték volna a lányok ezt a bronzérmet. Én köszönöm nekik ezt a munkát. Nüanszokon múlt ez a mérkőzés, két fáradt csapat csatáját ezúttal azok az extrák döntötték el, amik a hazai csapattól jöttek – fogalmazott Horváth Zsófia másodedző, aki a szerdai, hazai találkozóhoz hasonlóan ezúttal is a beteg Djokics Zseljko helyett meccselt.