„Jó erőnléti állapotban vagyunk, két nyert mérkőzés után pedig az önbizalmunk is megjött. Ha mondhatom ezt, elöl jó csatáraink vannak, hátul a védelem is megoldja a feladatát. Nem vitatjuk, ebben a sorozatban szerepe van a szerencsefaktornak is, de talán most ad vissza valamit a sors abból, amit a szezon első felében elvett tőlünk” – összegezte lapunknak az atomvárosi siker receptjét Hahn János a Ferencváros elleni 3–2-re megnyert bajnoki után.

A címvédő és listavezető zöld-fehérek elleni győzelem valóban nagy fegyvertény, annak a három pontnak azonban csak akkor lesz igazán értéke, ha hétről nyolcra tudnak lépni. Egyszerűsítve: ha vasárnap a kiesés ellen menekülő Újpest otthonából is elhozzák a három pontot.

„Tudjuk, hogy nehéz meccs lesz, hiszen újra egy olyan csapattal nézünk szembe, aki az életéért küzd. Több hátráltató tényezőt is le kell győznünk, ha három ponttal szeretnénk távozni Újpestről – folytatta a támadó, aki a legutóbbi négy bajnokin két gól lőtt, egyet előkészített, valamint a Fradi ellen kiharcolt egy büntetőt. – Először is, zsinórban hat győztes bajnoki után ellenfelünk egészen biztosan sokkal komolyabban készül ellenünk, szeretnék megállítani a sorozatunkat. Másodszor, idén eddig mindkét alkalommal legyőztük az Újpestet, ezen a statisztikán is javítanának.”

A fővárosi lila-fehérek az egyetlen csapat a mezőnyben, akit oda-vissza legyőzött a Paks, augusztusban idegenben 3–2-re, novemberben otthon 3–1-re. Azóta a Fehérvári útra Bognár György, míg a Megyeri útra Nebojsa Vignjevics tért vissza. A szerb tréner második korszakában még veretlenek az újpestiek, a Zalaegerszeget 3–2-re győzték le, múlt héten pedig kiesési rangadón játszottak döntetlent Székesfehérváron.

„Ellenfelünknek kedvez a hazai pálya, ugyanakkor az elmúlt fordulókban sikerült megmutatnunk igazi erőnket és, hogy mire vagyunk képesek. Elsősorban a saját játékunkra kell koncentrálnunk, mert ha az megfelelően működik, a javunkra fordíthatjuk a mérkőzést. Nagyon szeretnénk végre kapott gól nélkül lehozni egy találkozót” – nyilatkozta Nagy Gergely, a paksiak kapusa. Erre, mármint kapott gól nélküli mérkőzésre utoljára februárban volt példa, akkor a nagy szélben gól nélküli döntetlenre végzett a Paks a Kecskeméttel.

OTP Bank Liga, a 27. fordulóban

Újpest FC–Paksi FC

Szusza Ferenc Stadion, vasárnap, 18 óra. Tv: M4 Sport