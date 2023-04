Ha az eredeti időpontban, vagyis március közepén játszották volna ezt a találkozót, úgy is felvezethettük volna azt, hogy aranycsatát láthatnak majd a nézők Bonyhád-Börzsönyben. Akkor ugyanis a mórágyiak vezették a bajnokságot, egy ponttal a második Nagymányok, kettővel a harmadik, most vendéglátó előtt. Azóta viszont lement három forduló a tavaszi szezonból, Töttős László együttese valamennyit elveszítette (és ezzel a dobogós helyezését is), míg a vendégek egy győzelemmel és két döntetlennel visszacsúsztak a második pozícióba a tabellán.

„Hullámvölgybe kerültünk, mely részben a sok sérülésnek köszönhető. A legutóbbi mérkőzésen combizomsérülést szenvedett csapatkapitányunk és egyben kapusunk, Ladányi Roland, míg Bogos Bálint bokája nem javult, a kéztörést szenvedő Kósa Edmondra pedig még hosszú hetek várnak a teljes felépülésig. De bármilyenek lehetnek a körülmények, egy Börzsöny–Mórágy mérkőzés mindig rangadó, ahol csak a győzelem elfogadható! Riválisainknál is gyűlnek a gondok, így ha elkapnánk a fonalat, a bajnokság végére még oda is érhetnénk az elejére. Nincs több esély, nem lehet hibázni!” – foglalta össze várakozásait Töttős László, a bonyhád-börzsönyiek edzője.

Valóban sokasodnak a problémák Mórágyon, ahol öt sárga lapja miatt Calka Sebastian, tanulmányi elfoglaltság miatt Kis Levente nem lép pályára, Berényi Szilveszter, Lestár Gyula, Mányák Noel és Nagy Ákos sérült, de Pozsár Dominik és Tóth Balázs játéka is kérdéses. Visszatérhet viszont eltiltásából Acsádi Richárd és Fürst József.

„Szeretnénk visszavágni ellenfelünknek a szezon egyetlen hazai vereségéért, de tudjuk, hogy hazai pályán a jó erőkből álló Börzsöny bárkit képes legyőzni. Az előző bajnokikat figyelembe véve azonban elmondható, hogy hullámvölgybe került a csapat, eredményességüket befolyásolhatják a hiányzók, köztük annak a Kósa Edmondé, akinek nagy szerepe volt az eddigi sikeres menetelésükben. Ami minket illet, a felkészülési időszak zavaró körülményei miatt várható volt, hogy a tavasz döcögősen indul, de bízom benne, hogy össze tudjuk szedni magunkat, mert a szurkolók is várják a jó eredményeket és bíznak a bajnoki cím megszerzésében” – fogalmazott Illés Béla, a mórágyiak edzője.

Megyei II. osztály, a 14. fordulóból

Bonyhád-Börzsöny SE–Mórágyi SE

Bonyhád-Börzsöny, vasárnap, 16 óra. Vezeti: Farkas R. (Czagány, Huszár)

Megyei II. osztály, 18. forduló

Április 8., szombat: ASE Paks–Nagymányoki SE 16.30 óra. Április 9., vasárnap: Tengelici SE–Faddi SE, Aparhanti SE–Tolna VFC, Kisdorogi FC–Simontornya TC 16.30 óra. A Madocsa SE–Zönge SE mérkőzés elmarad.

A bajnokság állása