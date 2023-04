Álomszerűen kezdődött az atomvárosiak számára a találkozó, a már társházigólkirály Pesti Zoltán találatával a második percben megszerezték a vezetést a hazaiak (a paksi góllövőlista élén eddig a télen az NB II-es Siófokhoz kerülő Volter Patrik állt egyedül 10 góllal). Ahogy mondani szokás, a korán szerzett előny is tud veszélyes lenni, ez bizonyosodott be most is. Félóra játék után kiegyenlítettek a pécsiek, akik a hajrában a győzelmet jelentő gólt is megrúgták. A paksiak vasárnap 17 órától a tavasszal megtáltosodó Monor vendégei lesznek.

NB III, Közép csoport, a 34. fordulóban

Paksi FC II–PTE-PEAC 1–2 (1–1)

Paks, v.: Práth (Volentics, Dobos D.)

Paks II: Simon B. – Kovács N. (Görög, a szünetben), Lorentz, Ádám D. (Tamás O., a szünetben), Szécsi (Gregor, 61.) – Nagy M., Osztermájer (Zoltán R., 73.), Ribár – Nagy R. (Ulbert, 61.), Pesti Z., Horváth K. Edző: Kindl István

PEAC: Pölöskei – Than, Temesvári, Keresztes Z. (Makai, 64.), Gelencsér (Keresztes B., 74.) Kása (Wiedland, 84.), Bohata (Archie, 64.), Forró A., Varga B. (Bischoff, a szünetben), Bachesz, Nagy M. Edző: Boros Ervin

Gólszerző: Pesti Z. (2.), illetve Bohata (29.), Archie (86.)

A hétközi forduló másik két vármegyei érintettségű mérkőzésén a Majosi SE 2–0-ra legyőzte a Bánk-Dalnoki LA-t, ezzel bennmaradt a harmadosztályban, míg a Szekszárdi UFC hajrában kapott góllal maradt alul Dabason.