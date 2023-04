A szezon egyik legjobb támadójátékával rukkolt elő az Atomerőmű KSC az NKA Universitas PEAC elleni negyeddöntő második meccsén, korábban csak a szigetszentmiklósiak ellen szerzett tudott több pontot szerezni a szekszárdi csapat, amely tavaly október 8-án győzött 98–52-re a BKG ellen.

A pénteki összecsapás egyik legjobbja az a Mányoky Réka volt, aki idénycsúcsot jelentő 11 ponttal zárt, emellett pedig kiosztott két gólpasszt és két lepattanót is beletett a közösbe.

– Az egész csapatnak nagyon jól ment, nekem is remekül kijött a lépés, aminek nagyon örültem – mondta a TEOL.hu-nak Mányoky Réka. – Nagyon jó százalékkal dobtunk, egyszerűen nem tudtunk hibázni, s ez a lendület engem is elvitt. Jól éreztem magam, de nem szeretném túlértékelni a történteket, mert sosem vagyok elégedett magammal, azt vallom, hogy mindig lehet jobbnak és jobbnak lenni. Tisztában voltunk vele, hogy milyen nagy a tét, mindenki átérezte a meccs súlyát, nagyon felkészültünk a pécsiekből, fejben mindenki összeszedte magát, és azt gondolom, hogy sikerült mindent megvalósítanunk abból, amit edzőnk, Djokics Zseljko kért tőlünk – tette hozzá.

– A pécsiek nem tudták a saját játékukat játszani, egy lépéssel, egy gondolattal mindig előttük jártunk, ráadásul a szezonban eddig nem volt jellemző ránk, hogy ilyen hatékonyan támadtunk volna, de most ez egy ilyen este volt, Tökéletesen alakult mindenki számára. Nagyon boldogok voltunk, hogy sikerült bizonyítanunk, pedig sokan azt mondták, hogy a PEAC-on sem tudunk túljutni. Ezzel szemben idegenben is megvertük őket, ami akkora lendületet adott mindenkinek, hogy ez lett belőle. Voltak persze hibáink a két találkozón, de azt gondolom, hogy most örülhetünk. A hazai meccsen a közönségünk fantasztikus volt, olyan energiát adtak nekünk, hogy ilyen hangulatban nem is veszítettünk – fogalmazott Mányoky Réka.

A negyedöntő tehát kipipálva, következhet az elődöntő, amelyben a bajnoki címvédő, az alapszakaszt megnyerő Sopron Basket lesz a szekszárdiak ellenfele. Az első meccset most csütörtökön 18 órától játsszák Sopronban, a második találkozót pedig Húsvéthétfőn 17 órától rendezik a szekszárdi sportcsarnokba. A KSC egyszer már legyőzte a Sopront, novemberben hazai pályán 70–68-ra győztek a kék-fehérek.

– Egy ilyen győzelem után a soproniak ellen is felszabadultan játszhatunk. Persze ez nem azt jelenti, hogy feltett kezekkel utaznánk el Sopronba. Hiszünk benne, hogy egy jó meccset tudunk játszani velük, amelyen meg tudjuk nehezíteni a dolgukat. Hazai pályán legyőztük őket az alapszakaszban, ez nagyon fontos volt, mert ez is ad nekünk egyfajta hitet, hogy ők sem legyőzhetetlenek. Ha ugyanilyen koncentráltak leszünk, bármire képesek lehetünk – összegzett a szekszárdiak 21 éves bedobója.

A pécsiek elleni idegenbeli mérkőzésről itt olvashat, KATTINTSON IDE!

A PEAC elleni hazai győzelmet pedig itt idézheti vissza, ezért IDE KATTINTSON!