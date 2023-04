„Mikor voltam utoljára formában?” – kérdezett vissza nevetve az M4 Sport riporterének Böde Dániel, aki azt firtatta, mikor volt legutóbb ilyen jó formában a paksiak csapatkapitánya. A csatár szombaton a 67. percben lépett pályára a Budapest Honvéd vendégeként, majd a 85.-ben góljával eldöntötte a találkozót.

„Beállításomkor viccesen mondta is (Bognár György vezetőedző – A szerk), nem baj, ha gól rúgok. Mondtam neki, hogy én sem haragudnék meg, ha betalálnék... – mondta a nemzeti csapatban 25-ször szereplő támadó, aki azt is elmondta, láthatjuk-e még a válogatottban. – Lehet, de már csak Tolna megyében, maximum.”

Nem túlzás azt állítani, másodvirágzását éli a 37. életévében járó Böde Dániel. Az atomvárosiak korábbi vezetőedzőjénél, Waltner Róbertnél kegyvesztetté vált csatár Bognár Györggyel együtt tért vissza az NB I-es csapatban, ahol azóta nyolc mérkőzésen öt gólt szerzett. Pontosabban: 210 perc alatt ötször talált be az ellenfelek kapujába, vagyis 42 percenként (!) lő gólt.

A támadó mellett csapata is jó sorozatot fut, az atomvárosiak klubtörténelmet jelentő ötödik győzelmüket aratták zsinórban a bajnokságban, kispesti sikerükkel 2021 novembere után léptek fel újra a dobogóra. Hogy ott is tudjanak maradni, ahhoz április 8-án a Ferencváros ellen is jól kell szerepelniük odahaza.

A címvédő és listavezető elleni találkozóra már szerdán 14 órakor megkezdik a jegyértékesítést a Fehérvári úton. Csütörtökön szintén 14-18 óra, pénteken 8-12 óra között lehet a helyszínen belépőt vásárolni. A mérkőzés napján, szombaton ugyancsak 8 órakor nyit ki a jegypénztár.