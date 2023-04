A 28 éves csatár a napokban épült fel vádlisérüléséből, kedden pedig a 9. fordulóban az Incshon otthonában rendezett összecsapáson kezdőként kapott lehetőséget. Már a 10. percben meghálálta a bizalmat, és egy közeli fejessel bevette a hazaiak kapuját. A márciusban az észtek elleni felkészülési mérkőzésen, majd a bolgárokkal szembeni Eb-selejtezőn is betaláló Ádám ezzel el is döntötte az 1–0-s vendégsikert hozó összecsapást, csapata pedig továbbra is élen áll a bajnokságban. Ádám végig a pályán volt, a 80. percben sárga lapot kapott. A Paksi FC-ből 2022-ben Dél-Koreába szerződő Ádám Martin hatodik meccsén kapott lehetőséget idén az Ulszanban, s a lehető legjobbkor szerezte meg első gólját. A csatár – aki a 2021/2022-es NB I-es bajnokságban 31 találattal gólkirály volt – tavaly 14 meccsen 9 góllal segítette bajnoki címhez az Ulszant.