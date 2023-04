Mint arról beszámoltunk, az újonc Szekszárd 2–0-ra kikapott a nyolcszoros bajnok MTK Budapest ellen, de játékban nagyot léptek előre a sárga-feketék az őszi 4–0-ás vereség vagy a téli felkészülés alatt 7–1-re elveszített mérkőzéshez képest.

„Ha több mérkőzésen ilyen hozzáállást nyújtottunk volna, sokkal előrébb lehetnénk. Ilyen hozzáállással az olyan mérkőzéseinken is pontot, pontokat tudtunk volna szerezni, ahol sajnos nem sikerült. Büszke vagyok a csapatomra, de azért van egy kis hiányérzetem még így is. Egy bajnoki döntőben esélyes csapat ellen játszottunk, aki hozni tudta sok passzos, direkt futballját – fogalmazott Micskó Márk. – Eljutottunk az MTK kapujáig, gólhelyzeteink is voltak, de úgy gondolom, hogy a középpályán egyértelműen fölénk nőttek, ott meg is nyerték a mérkőzést. Ütközés nélkül, ilyen puhán nem lehet játszani, mint ahogy mi tettük. A kontrákra próbáltunk berendezkedni, de még ezt is gyakorolnunk kell. Van még hátra négy mérkőzésünk, ezeken szeretnénk minél több pontot szerezni” – tette hozzá a szekszárdiak edzője.

A sárga-feketék jövő héten szombaton Szegeden lépnek pályára, majd fogadják az Újpestet. Az utolsó két fordulóban a Haladás vendégei lesznek, a zárókörben a Diósgyőrt látják vendégül.