Története során először lehet bronzérmes a női NB I-ben az Atomerőmű KSC Szekszárd, amely a harmadik helyért a DVTK-Hun-Therm csapatával méri össze tudását az egyik fél második sikeréig tartó párharcban. A fináléban a Sopron Basket és a Serco Uni Győr meccsel.

„Nem volt bennünk ilyen érzés, hogy örüljünk vagy ne, de tulajdonképpen mindegy is, hogy a Diósgyőrt kaptuk, mert a győriek is kiváló játékerőt képviselnek – mondta a TEOL.hu érdeklődésére Miklós Melinda. – A miskolciak is hasonló cipőben járnak, mint mi, náluk is meghatározó játékos esett ki, s ahogy nekünk, úgy most nekik is leszűkült a rotációjuk. Meglátjuk, hogy fizikálisan melyikünk bírja majd jobban, hazai pályán a DVTK is nagyon erős, de mi is azok vagyunk! Ott kezdünk, ez talán jó is, beleállunk a meccsbe, keményen megharcolunk minden labdáért. Az edzéseken arra készülünk, hogy a gyenge pontjaikon fogást találjunk, bízom benne, hogy most nagyobb sikerrel hajtjuk végre vezetőedzőnk utasításait, mint ahogy tettük azt a Sopron Basket elleni elődöntős párharcban. Nagyon szeretnénk megszerezni a bronzérmet, ezek lesznek az utolsó meccseink a szezonban, biztos vagyok benne, hogy mindenki ki fogja adni magából, ami benne van” – tette hozzá a szekszárdiak 19 éves játékosa.

Mint arról beszámoltunk, a KSC Szekszárd 2–0-s összesítéssel maradt alul a Sopron Baskettel szemben, miután az idegenbeli 83–58-as vereséget követően hazai pályán 67–42-re kapott ki a címvédőtől.

A bronzcsata szombaton 18 órakor kezdődik a DVTK otthonában, a szekszárdi összecsapást jövő szerdán 18 órától játsszák. Amennyiben szükség lesz harmadik találkozóra, úgy azt április 22-én, szombaton játsszák – újfent Miskolcon.