Egy lépést tettek, semmi többet – ezt mondta Csirke Ferenc, az Atomerőmű SE vezetőedzője a Hübner Nyíregyháza felett aratott szerdai győzelem után.

A paksiak 89–72-es győzelemmel indították az alsóházi rájátszást a férfi NB I-ben.

A meccs hőse Eilingsfeld János volt, aki 31 ponttal és 12 lepattanóval zárt.

„Gratulálok az egész csapatnak, jól álltunk hozzá a mérkőzéshez – fogalmazott Eilingsfeld János. – Nyilván egy ilyen mérkőzés sosem könnyű, hiszen csalódottak voltunk amiatt, hogy lecsúsztunk a playoffról, ez talán sokszor látszódott is, voltak döcögős periódusaink. A második félidőben magunkra találtunk és hoztuk azt a játékot, ami tőlünk elvárható és sikerült egy nagyobb előnyt kiharcolni. Megyünk tovább, ahogyan múltkor is említettem minden mérkőzést szeretnénk megnyerni a playoutban, ebben a tudatban fogunk Budapesten is pályára lépni” – tette hozzá a paksiak válogatott erőcsatára.

Szombaton az újonc Budapesti Honvéd következik.

Némi meglepetésre – lehet, hogy éppen ez a győzelem hiányzott a felsőházba kerüléshez – az ASE 73–69-es vereséget szenvedett az újonc budapestiek otthonában (Pakson nagy csatában, 75–71-re nyertek a piros-kékek).

Most csak a győzelem elfogadható, s ennek tudatában lép pályára a Ludovika Arénában Csirke Ferenc gárdája.

A Budapesti Honvéd egy 95–72-es kaposvári vereséggel kezdte a playoutot, a Dombóvári Kosársuli KE együttesében nevelkedett Reizinger Máté egy duplával iratkozott fel a villanytáblára.

A találkozó 18 órakor kezdődik a Ludovika Arénában. A következő körben, jövő szerdán pedig a szegediek látogatnak a Gesztenyés útra.