Hat percig nem talált be a gyűrűbe a KSC csütörtök este a Novomatic Arénában, s ilyen kezdés nemhogy a Sopron, de másik magyar csapat ellen sem fér bele. Mondhatjuk, hogy ennyi elég is volt a hazaiaknak, hogy megalapozzák a sikerüket, a visszatérő Jelena Brooks mellett Ezi Magbegor, valamint Alicia Kunek és Yvonne Turner is jó napot fogott ki.

A folytatásban olykor vissza tudott kapaszkodni a Szekszárd, de a soproniaknak minden felzárkózási kísérletükre volt válaszuk.

A KSC-ben Sydney Wallace bizonyult a legeredményesebbnek a maga 18 pontjával, az angol-amerikai légiós mellett csupán Studer Ágnes tudott két számjegyű mutatót elérni: az irányító 10 ponttal, 4 lepattanóval, 4 gólpasszal és 6 kiharcolt faulttal zárt.

– A soproniak jobban készen álltak a meccsre, mint mi! – mondta Studer Ágnes. – Felkészültünk, de sok pontot kaptunk már az elején. Nem voltunk elég kemények, védekezésben nem tudtuk megvalósítani, amit megbeszéltünk. Most hazamegyünk, és jól akarunk játszani, ha úgy tudunk, ahogy szoktunk, akkor jó meccset vívhatunk. Az a cél, hogy javítsunk, de el kell hinnie az egész csapatnak, hogy tudunk nyerni ellenük. Csak 100 százalékkal, vagy annál is többel lehet esélyünk a soproniak ellen! – így a KSC irányítója.

Az egyik fél második sikeréig tartó párharc második meccsét hétfőn, azaz ma este játsszák a szekszárdi sportcsarnokban. Miklós Melindáék nagyon számítanak fantasztikus közönségük támogatására, akik oly sokszor kisegítették már a csapatot a hasonlóan fontos összecsapásokon.

A szekszárdiaknak ebben az idényben egyszer már sikerült legyőzniük a Sopront, a novemberi, szintén szekszárdi összecsapáson nagy csatában 70–68-as győzelmet ünnepelhettek a kék-fehérek.

Amennyiben sikerül nyerni, szerdán 18 órakor jön a harmadik mérkőzés, megint Sopronban, a Novomatic Arénában.