Ahogy arról beszámoltunk, egyetlen gól döntött a Szekszárd és a Majos vármegyei derbijén a harmadosztály hétközi fordulójában. Turi Zsolt, a sárga-feketék vezetőedzője szerint nemcsak az ellenfél játékosaival, de a minősíthetetlen talajjal is meg kellett küzdenie csapatának.

„Nem tette lehetővé, hogy folyamatosan és kombinatívan játsszanak a csapatok, rengeteg volt a párharc és a technikai hiba. Biztos voltam benne, hogy rögzített helyzetből vagy átlövésből talál be valamelyik csapat, amivel meg is nyerheti a mérkőzést. Szerencsére ezt nekünk sikerült egy bombagóllal. Rég éreztük a győzelem ízét, ránk fért a siker!” – fogalmazott a pécsi szakember, aki azt is elmondta, mit jelent számukra ez a siker.

A majosiak vezetőedzője osztozott kollégája véleményén, szerinte életveszélyes volt ezen a talajon játszani. Hozzátette, a legnagyobb pozitívum, hogy nem sérült meg senki.

„Aki ezt engedi, hogy ilyen körülmények között legyen NB III-as felnőtt mérkőzés, az alkalmatlan mindenféle munkakörre – jegyezte meg Kardos Ernő, aki kitért csapata játékára is. – Régen voltam ilyen mérges, nem szoktam üvöltözni mérkőzés után az öltözőben, de most megtettem. Sokadszor fordul elő, hogy ikszes meccset nem tudunk a magunk javára fordítani, óvodás hibákat követünk el, megint egy átlövésből kaptunk gólt. Amíg ezeket nem javítjuk ki, addig idegenben nem nagyon tudunk pontokat szerezni” – jelentette ki a Ferencvárossal játékosként NB I-es bajnoki címet szerző tréner, aki videónkban azt is elárulta, mit tesz ennek érdekében.

A szekszárdiak, akik hét nyeretlen bajnoki után (4 döntetlen, 3 vereség) győztek ismét, vasárnap 11 órakor a Kecskeméti TE második csapatának vendégeként lépnek pályára. A legutóbbi tíz idegenbeli mérkőzésükön egy pontot szerző majosiak a hét utolsó napján, 17 órakor az ESMTK-t fogadják.

NB III Közép csoport, 31. forduló

Szekszárdi UFC–Majosi SE 1–0 (0–0)

Szekszárd, V: Fehérvári P. (Juhász L., Csákó P.)

Szekszárd: Pomozi – Zsákovics, Fekete M., Rácz Á., Béla D. – Lajkó, Lékó (Gellér, 61.), Péter D. (Paksi D., 65.), Kiszely – Horog (Gulyás P., 92.), Budai D. Vezetőedző: Turi Zsolt

Majos: Vukman – Tratnyek, Pál A., Budai I. – Hock, Keczeli, Nagy N., Petrovics (Rituper, 82.) – Lizák P. (Lakatos-Lengyel, 61.), Sajnovics (Pál M., 75.), Lőrinc D. Vezetőedző: Kardos Ernő

Gólszerző: Paksi D. (75.)