Egyik csapat sem tudott a legerősebb keretével kiállni, a hazaiaknál hiányzott az első számú kapus és egyben csapatkapitány, Ladányi Roland (helyén a 21 éves Zimmermann Dávid most debütált kezdőként a csapatban), de a házi gólkirály Kósa Edmond is sérülés miatt volt kénytelen kihagyni a találkozót. A vendégeknél fél kezdőcsapatnyi játékos maradt távol más-más okból kifolyólag, visszatért viszont a védelem közepére az eltiltását letöltő Acsádi Richárd. A gólok sorát éppen ikertestvére, Dániel kezdte meg már a 9. percben, negyedórával később a tavasszal bombaformába lendülő Régi Dominik is betalált. Töttős László hátrányban két helyen is frissített csapatán a szünetben, de ez gólokkal nem párosult, a végeredményt Acsádi Dániel büntetőből állította be.

A mórágyiak sikerükkel pontszámban utolérték a Pakson botló Nagymányokot (0–1), de kevesebb győzelemmel továbbra is a második helyen állnak. A börzsönyiek visszacsúsztak az ötödik pozícióba a tabellán.