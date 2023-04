Az első és a második helyezett csapat is pihenni fog az AutóCity megyei I. osztályban, a hétvégi fordulóban sem a Bonyhád VLC, sem pedig az FC Dunaföldvár nem lép pályára. A harmadik helyért harcoló gárdák azonban tovább folytathatják a harcot a bronzért, ráadásul mindketten hazai pályán tehetnek hozzá az eddig megszerzett pontjaikhoz.

Egy hete a Bátaszék SE nagy csatában, Fortuna kezét fogva verte meg 2–1-re a Dombóvár FC-t, s lépett egyet a harmadik hely felé. Buzás Attila gárdája a vesztett pontokat tekintve kettővel jobban áll, mint nagy riválisa, ráadásul most ismét hazai környezetben (ami ugyebár a bátaszéki pálya felújítása miatt Mórágy) játszhat. A Kakasd SE-t otthon 7–4-re, idegenben 4–1-re verték Kófiás Áronék, akik most is abszolút esélyesek.

A dombóváriak is oda-vissza verték szombati ellenfelüket, a Tevel Medosz SE-t, amelyet hazai pályán 4–0-ra, idegenben már nagyobb csatában 2–1-re múltak felül. Ha versenyben akarnak maradni a harmadik helyért, most is nyerniük kell Horváth Zoltán tanítványainak. A Bölcskei SE huszonegy nap után játszik, mégpedig a Tamási 2009 FC vendégeként. A most már Farsang János irányította bölcskeiek egyszer 7–1-re, egyszer 9–1-re nyertek, s most is csak a gólkülönbség a kérdéses.

AutóCity megyei I. osztály, a 22. fordulóban

Április 22., szombat: Bátaszék SE–Kakasd SE (Mórágyon játsszák) 17 óra, Dombóvár FC–Tevel Medosz SE (Ujvári Kálmán Sporttelep) 17 óra, Tamási 2009 FC–Bölcskei SE 17 óra. Szabadnapos: Bonyhád VLC, FC Dunaföldvár.

A bajnokság állása