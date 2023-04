Sorozatban ötödik mérkőzését nyerte meg az OTP Bank Ligában a Paks, ilyen sorozatra a klub tizenhét éve íródó élvonalbeli történetében még nem volt példa. Bognár György vezetőedző szerint különösen az első félidőben játszottak lassabb ritmusban a megszokottnál.

„Már a mérkőzés előtt éreztem, kicsit megtört a lendületünk a szünettel, de az akarattal és a küzdeni tudással végig elégedett voltam, sőt voltaképpen a hozzáállásunkkal nyertünk. Még a kihagyott büntető is belefért, ha rossz játékkal nyerni tudunk, az bizakodásra adhat okot a jövőt illetően – kezdte értékelését Bognár György, aki a kihagyott tizenegyesre is kitért. – Nem szeretem az olyanfajta büntetőket, amivel Varga Barnabás próbálkozott, nagyobb felelősséggel kell elvégezni a tizenegyeseket, főleg egy válogatott játékosnak. Szerintem ezt most már ő is tudja. Böde Dánielt és a fizikumát nem lehet félvállról venni, az utóbbi időben többször is bizonyította, mindig lehet rá számítani. Büszkék vagyunk a harmadik helyre, azonban ott is kellene ragadni, ha már elértük, persze ez nem lesz egyszerű. Képviselünk olyan játékerőt, ami dobogót érhet.”

Böde idei nyolcadik NB I-es meccsén megszerezte ötödik találatát, míg a vezetőgólt jegyző Hahn János egymás után második bajnokiján volt eredményes.

„A válogatott szünet első hete a sérültjeink felépítéséről szólt, és csak a második héten kezdtük el keményebben újra a munkát. Bíztunk benne, hogy nem törjük meg a csapat lendületét, még akkor sem, ha a játékunk nem lesz olyan folyamatos, mint az előző találkozásaink alkalmával. Nagyon koncentráltan álltunk bele a meccsbe, tisztában voltunk vele, hogy a Honvédnak ez egy élet-halál összecsapás lesz, de felvettük a kesztyűt, és értékes három pontot hoztunk el” – mondta a korábbi gólkirály.

Az atomvárosiak szombaton 19.30 órakor a címvédő és listavezető Ferencvárost fogadják.

Labdarúgó OTP Bank Liga, 25. forduló

Budapest Honvéd–Paksi FC 1–2 (0–1)

Bozsik Stadion, 3879 néző. V.: Farkas Á. (Bornemissza, Becséri)

Budapest Honvéd: Dúzs – Lovric, Prenga, Capan – Samperio (Doka, 70.), Mitrovics, Gomis (Bocskay, 83.), Tamás K. – Kocsis D. (Plakuscsenko, 83.), Domingues, Lukics. Vezetőedző: Dean Klafuric

Paks: Nagy G. – Vas G. (Böde D., 67.), Szélpál, Kinyik – Osváth, Haraszti (Bőle, 67.), Papp K., Balogh B., Szabó J. – Varga B. (Sajbán, 83.), Hahn (Haris, 89.). Vezetőedző: Bognár György

Gólszerző: Lukics (49.), illetve Hahn (17.), Böde D. (85.)