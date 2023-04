A Kecskemét II (0–3), a Hódmezővásárhely (0–4) és a Dabas (0–1) elleni vereségek után Szolnokon is alulmaradt Turi Zsolt foghíjas együttese, csupán annak lehetett örülni, hogy 326 perces gólcsend után legalább ismét szerzett gólt a sárga-fekete alakulat. Sajnos ilyen passzban van az UFC, amelyet példátlan sérüléshullám sújt, a támadók közül Péter Antal, Csernik Zsombor, Tóth Dávid sem volt bevethető, de Budai Dávid és Füredi Patrik is hiányzott. Ráadásul ezúttal Zsákovics Botondot és Paksi Dánielt is idő előtt le kellett cserélni. Ez az UFC nem az, amelyik ősszel még a tízbe, sőt az első hat közé kerülésről álmodott, de ez a Szolnok sem az, amelyik ősszel volt, a Tisza-partiak hat meccs óta veretlenek, és már csak két pontra vannak a Szekszárdtól (a téli szünetre az UFC 27, a Szolnok 10 ponttal ment).

NB III, Közép csoport, a 35. fordulóban

Szolnoki MÁV FC–Szekszárdi UFC 4–1 (2–1)

Szolnok, V: Gál P. (Kulcsár D., Pogonyi F.). Szolnok: Csáki – Rokszin (Iván, 62.), Pinto (Lengyel B., a szünetben), Tisza K., Antal G., Pelles (Dudok, 85.), Tömösvári B. (Barna, 62.), Kis B., Szabó R., Kalmár F. (Kálmán, 88.), Kópis. Vezetőedző: Horváth Csaba. Szekszárd: Pomozi – Lajkó, Fekete M., Arena, Béla D. – Kiszely, Zsákovics (Horog, 28.), Rácz Á., Lékó, Gellér – Paksi D. (Péter D., 33.). Vezetőedző: Turi Zsolt.

Gólszerzők: Kalmár F. (19., 50.), Antal G. (9.), Kópis (91.), illetve Arena Á. (41.).

A szekszárdiaknak két meccsük van vissza a 2022/2023-as szezonból: május 7-én, vasárnap az ESMTK-t fogadják a sárga-feketék, majd egy szabad hétvége után május 21-én a Bánk Dalnoki Akadémia elleni, szintén hazai meccsel zárnak.