Két Wallace triplával és egy Goree duplával, 8–0-val kezdett a KSC. No és jó védekezéssel, amit a Diósgyőr kihagyott helyzetei, eladott labdái is jeleztek. Megjött a hazai szurkolótábor buzdítása, s lendületbe is jött a DVTK, Guirantes agilitása eredményezett kosarakat, pár perc alatt eltüntette hátrányát, sőt meg is fordította az állást a miskolci egylet.

Fotó: Osztie Tibor

Öt pontos hátránynál Horváth Zsófia kért időt, ő dirigálta a szekszárdi bronzmeccshez hasonlóan ezúttal is a kék-fehéreket, mert Djokics Zseljko továbbra is otthon nyomta az ágyat betegsége miatt. Bálint és Boros érkezett a padról, s szórt be egy-egy triplát, de ezekkel is csak tartani tudta nagyjából a különbséget az atomos gárda, mert Guirantes tarthatatlannak bizonyult, nyolcat szórt az első tíz percben (20–16).

A második periódusban Garbin és Jovanovics is felzárkózott pontgyártásban a Puerto Rico-i légiós mellé, majd a harmadik perc közepén Bernáth szórt egy triplát, így már kétszámjegyű lett a hazai fór (28–18). Jött az újabb vendég időkérés, de egy ideig ez sem állította meg a miskolci úthengert. A negyed második felében éledt fel a KSC, Studer remek gólpasszokat adott, s maga is eredményes volt betörés után egy ziccerből. A félidőben nyolccal ment a DVTK (39–31).

A szekszárdi szurkolótábor adta meg a ritmust a fordulás után a folytatáshoz, de a játékvezetők nem úgy érezték, hogy ez a KSC-nek szól, rendre rigókként fütyültek a kékek kárára, a 23. percben 7 illetve 15 volt a faultok száma. Ilyen ellenszélben is küzdöttek Wallace-ék, a KSC amerikai légiósa a 25. percben dobott triplájával már 20 pontnál járt, s 43–40-re zárkózott a csapata, így ezúttal Völgyi Péter kért időt. Hatalmas volt a küzdelem, a DVTK ultrái is űzték-hajtották csapatukat, s Aho Nináék büntetőkből szaporíthatták pontjaikat, majd a negyed végén Jovanovics villant távolról, így tízpontos előnnyel várhatta a záróperiódust a hazai csapat.

A montenegrói magasember a folytatásban is eredményes volt, újfent tíz felett volt a különbség, de bár Studerék ekkor sem adták fel, fordítani nem volt erejük. A kimaradt szekszárdi lehetőségeket a feltámadó Guirantes „büntette” kosarakkal. A végjátékban már „csupán” tartotta előnyét a miksolci együttes, amely végül 70–61-re nyerte a két győzelemig tartó bronzcsata harmadik meccsét, s így a DVTK szerezte meg a harmadik helyet a bajnokságban, az Atomerőmű KSC Szekszárd pedig a negyedik helyen zárt.

Jegyzőkönyv

DVTK HUN-THERM – ATOMERŐMŰ KSC SZEKSZÁRD 70–61 (20–16, 19–15, 15–13, 16–17).

Miskolc, DVTK Aréna, 1200 néző. Játékvezetők: Cziffra Csaba, Frányó Péter, Győrfy Rúben.

DVTK: AHO N. 15/6, Kányási 4, GUIRANTES 21/3, GARBIN7/3, JOVANOVICS17/9. Csere: Kiss A. 3, Bernáth 3/3. Vezetőedző: Völgyi Péter

Szekszárd: STUDER 9/3, Dudásová 6, WALLACE 22/12, Mányoky, Goree9. Csere: Miklós 1, Bálint 3/3, KRNJICS 8, Boros 3/3. Vezetőedző: Djokics Zseljko

Az eredmény alakulása: 3. perc: 2–8, 7. p: 15–10, 13. p.: 28–18, 19. p.: 39–28, 25. p.: 43–40, 28. p.: 46–42, 32. p.: 58–47, 35. p.: 60–55, 38. p.: 68–57.

Kipontozódott: Studer (38. perc).