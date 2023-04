Remek koncentrációval és nagy akarattal kezdték a mérkőzést a szekszárdiak, akiknél a kiváló védekezés mögött, ha kellett, Tóth Ivett bravúrokat mutatott be, Kaveczki Edina vezérletével pedig lerohanásból és felállt fal ellen is szórták a gólokat. A tizedik perc elején 8–1-es vendégvezetést mutatott az eredményjelző, negyedóra játék után pedig már tízzel ment a Fekete Gólyák (3–13). Gyakorlatilag ekkor eldőlt a mérkőzést még úgy is, hogy a félidő utolsó szakaszára kissé visszaesett Bordán Anna együttesének védekezése.

A második félidő más mederben zajlott, a hazaiak védekezése időnként durvaságba csapott át, amit a két játékvezető – talán a nagy különbség okán –végig elfogadott, sőt még a szekszárdiaknál jöttek a kiállítások. Ha ez nem lett volna elég, Bognár Zsanettet elkapta a rosszullét, Kapás Tekla kétszer is a vállára esve megsérült, így az utolsó szakaszra csere nélkül maradt az FGKC. Kaveczki és Gulya Krisztina viszont nem állt le, lőtték a gólokat, de a csapat védekezése ebben az új felállásban zavart lett. Három perccel a vége előtt a karmolásoktól vérző nyakú és arcú Farkas Anitát a bírók leküldték a pályáról, szerencsére Bognár tudta vállalni ezt a rövid szakaszt, így nem kellett kapusnak beállnia a mezőnybe.

NB II, Dél-nyugat, 17. forduló

Rinyamenti KC SE Nagyatád–Szekszárdi Fekete Gólyák KC 23–34 (9–21)

Nagyatád, 150 néző. V.: Bien, Szűcs A.

Szekszárd: Tóth I. – Farkas A. 5, BOGNÁR Zs. 5 (1), GULYA 4, Kapás 3, KAVECZKI 16 (4), Pataki. Csere: Schell, Nagy A. (kapusok), Ambrus K., Szentes 1. Edző: Bordán Anna

Kiállítások: 4, illetve 8 perc.

Hétméteresek: 1/1, illetve 6/5.

„A mérkőzés előtt ennél szorosabb eredményt is aláírtam volna, de húsz percig extrát nyújtott a csapat elől is, hátul is. Az idei legjobb etap után jött a várható hullámvölgy, de a második félidő alakulásában most nem tudom csak a csapatot hibáztatni. Pedig aki olvassa a nyilatkozataimat, tudja, hogy győztes mérkőzés után is általában kritikusan értékelek. Sajnos idén ránk jár a rúd a sérülésekkel, a mérkőzés előtti napon Baksai Bíborka másik keze sérült meg edzésen és került gipszbe. Küzdünk, küszködünk, de nagyon fogyunk” – fogalmazott Bordán Anna, a szekszárdiak vezetőedzője.

A Siófok U22 elleni döntetlen (26–26), valamint a Nagykanizsa (32–18), a Hévíz (44–25), a Gárdony-Pázmánd U22 (34–23) és a Dunaújvárosi Kohász KA U22 (29–22) legyőzése után sorozatban hatodik bajnokiján maradt veretlen a Fekete Gólyák. Egy hét szünet után, április 16-án a NEKA U22-es csapatát fogadják a szekszárdiak.

A bajnokság állása