Szombaton Kovács Ákos, Eilingsfeld János és Samuel Taiwo nélkül játszottak és kaptak ki 99–80-ra a paksiak Oroszlányban – a vereség mellett az is fájt Csirke Ferencnek, hogy Deon Edwin is megsérült. Kedden pedig az is biztossá vált, hogy nem is fog pályára lépni a somogyiak elleni összecsapáson.

Nem könnyű így a paksiak helyzete, akik hazai környezetben kettőt nyertek, idegenben kettőt veszítettek eddig a playoutban. Az alapszakaszban a Gesztenyés úton 93–81-re nyerték az atomosok a két csapat mérkőzését.

„Sokkal jobban kell koncentrálnunk, nem adhatjuk fel. Ilyenkor derül ki, hogy mennyire csapat egy csapat. Megyünk tovább, megpróbáljuk levonni a tanulságot az oroszlányi mérkőzésből” – fogalmazott Gulyás Milán.

Tippmix Férfi NB I, alsóház, 5. forduló. Atomerőmű SE–Kometa Kaposvár. Paks, ASE-csarnok, szerda, 18 óra.

A további program: MVM-OSE Lions–Hübner Nyíregyháza 18, Naturtex-SZTE Szedeák–Budapesti Honvéd 18.

Az állás a playoutban: 1. MVM-OSE Lions 12, 2. Atomerőmű SE 12, 3. Kometa Kaposvár 11, 4. Naturtex-SZTE Szedeák 9, 5. Bp. Honvéd 7, 6. Hübner Nyíregyháza BS 6 ponttal.