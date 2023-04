– Meddig tartott az ünneplés a győzelem után az öltözőben?

– Én személy szerint siettem a feleségemhez Budapestre a kórházba, mert pénteken született meg a kislányunk, úgyhogy részleteket nem tudok. De helyén kezeljük ezt a győzelmet is, a bajnokság közben nem szoktunk különösebben ünnepelni – válaszolta lapunknak vasárnap Papp Kristóf, a paksiak 29 éves középpályása, akinek góljával 3–2-re legyőzték hazai pályán a címvédő és listavezető Ferencvárost.

– Hogy emlékszik vissza a találatra?

– Bőle Lukács adott be veszélyesen szélről, de azt még Esiti röviden tisztázni tudta. Hozzám került a labda, láttam, hogy üresen vagyok, egy igazítás után pedig jó húsz méterről lőttem. Szerencsém is volt, mert Baráth Péteren irányt változtatott a labda, ez csapta be Dibuszt. Ha nem ér bele fejjel, valószínűleg a kapus fogja. Pont olyan szögben álltam, hogy láttam, ebből gól lesz.

– Bognár György a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, frusztráltnak látta a Ferencvárost, emiatt sokat szabálytalankodtak. A pályán mi érződött?

– Harcos meccs volt, de felvettük a kesztyűt az egyénileg jó képességű ellenféllel. A Fradin is azt láttam, hogy nyerni akar, nem vette félvállról a mérkőzést. Jobban is kezdtek a vendégek, a találkozó elején nem tudtuk tartani a három első emberüket, de a vezetőgólnál fordulópont állt be. Az nekünk adott inkább lökést, félóra után szerkezetet váltottunk, stabilabbá tettük a középpályánkat. Talán a kettő együtt adta meg azt a pluszt, hogy fordítani tudtunk és végül otthon tartottuk a három pontot.

– Hatodik bajnoki mérkőzésüket nyerték egymás után, ilyenre még nem volt példa a klub történetében. Az edzőváltás lenne a sikerük titka?

– Nem hiszem, Waltner Róbertnél is igyekeztünk és mindent próbáltunk elkövetni, hogy sikeresek legyünk, de akkor sokszor elpártolt tőlünk a szerencse. Vagy a mérkőzés elején vagy annak végén kaptunk gólt, ami pontokba került. Bognár György visszatérésével is ugyanúgy beleállunk a munkába, ezúttal – ahogy most a gólomnál is – a szerencse mellénk szegődik, de sokat teszünk is ezért.

– A jó sorozat harmadik helyet eredményez jelenleg. Már csak előre kell tekinteni?

– Ha már eddig eljutottunk, szeretnénk is itt maradni. Továbbra is csak a következő feladat van előttünk, meccsről meccsre építkezünk, de sok forduló van még hátra. Hét bajnokin rengeteg minden történhet, elöl is sűrű a mezőny, két-három csapattal vagyunk versenyben a dobogóért. Nagy dolog lenne megtartani ezt a jó pozíciót.