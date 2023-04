Az alapszakaszban hazai pályán 5–1-re legyőzte a szigetszentmiklósiakat a Tolna-Mözs, így most is a három pont megszerzésének reményében futott ki a pályára Kneller Balázs együttese. Egy gyönyörű oldalberúgásból meg is szerezték a vezetést, a vendégek ezután az öt a négy elleni játékra rendezkedtek be, amit sokszor alkalmaztak a mérkőzés folyamán. Változatos küzdelem zajlott a pályán, amelynek végén 2–2-es döntetlennel vonulhattak pihenni a felek. A második félidő elég feszültre sikerült, mindkét csapatnak fontos lett volna a győzelem a bennmaradás szempontjából. Nem jött jól a tolnaiaknak Vadas Balázs és Juhász Máté piros lapja, a hajrában két góllal is büntette ezt a Kisép, amely így rendkívül fontos pontokkal gazdagodott.

Férfi futsal NB II, Nyugati csoport, alsóházi rájátszás

2F-Bau Tolna-Mözs–Kisép Futsal Szigetszentmiklós 4–6 (2–2)

Tolna, városi sportcsarnok, vezette: Muhari G. (Róka K., Kondákor T.).

Tolna: Merkl – Fazekas T., Gödör, Keszthelyi, Tóth D. Csere: Kneller, Juhász M., Vadas, Hekfusz D., Szabó G.

A tolnai gólokat Fazekas Tamás (4., 19.), Keszthelyi György (22.) és Vadas Balázs (36.) szerezte.

További eredmény: Dunaújváros Futsal–Tihanyi FC 5–2. Az Asterix Érd–Hidegkúti SC meccset ma este játsszák.

Az állás: 1. Dunaújváros 14, 2. Szigetszentmiklós 11, 3. Tihany 11, 4. Érd 4, 5. Tolna 4, 6. Hidegkút 1 ponttal.