Komoly tétje már egyik csapat számára sem volt a mérkőzésnek, mert az már korábban eldőlt, hogy az alapszakaszt a Debrecen nyeri meg, a Tolna-Mözs pedig a negyedik helyen végez, ezáltal az elődöntőben majd e két csapat feszül egymásnak a fináléba jutásért. Lélektanilag viszont éppen emiatt volt fontos ez a találkozó, amin a csapatkapitány Szalkai Kitti találatával a vendégek szereztek vezetést. A második félidő közepén Bajcsy Krisztina révén megduplázták előnyüket a tolna-mözsiek, a válogatott gerincét adó hajdúságiaknak csak szépítésre futotta.

Reveland Zoltán együttese ezzel elvette a DEAC idei veretlenségét, sőt a debreceniek kilenc elveszített pontjából hetet a tolnaiak csentek el (korábban két gól nélküli döntetlent játszottak a felek az alapszakaszban).

„Reálisan minimum két gól volt a különbség a DEAC javára. A győzelemhez elengedhetetlen volt a jó kapusteljesítmény is, a lehetőségeink közül pedig kettőt gólra tudunk váltani. Ezúttal szerencsénk volt, mert az az utóbbi időben elpártolt tőlünk. A vége felé faultproblémákkal küzdöttünk, abból szépítettek a hazaiak, úgyhogy a vége szoros lett, mert nem védekezhettünk olyan keményen, mint addig – fogalmazott Reveland Zoltán, aki a rájátszásra is kitért. – Lélektanilag a legjobbkor jött ez a siker. A mi szempontunkból jó volt, hogy a harmadik alapszakasz-mérkőzésen is bebizonyítottuk, szoros, ki-ki mérkőzést tudunk játszani a címvédővel. A tét a debrecenieket nyomja, nekik nagyobb veszítenivalójuk lesz az elődöntős párharcban. Talán azon is elgondolkodnak, hogy nem lesz egyszerű dolguk ellenünk.”

NB I, alapszakasz, 21. forduló

DEAC–2F-BAU Tolna-Mözs 1–2 (0–1)

Debrecen, Egyetemi Sportaréna. V.: Juhász D. (Puskás Z., Vadon T.)

DEAC: Torma – Pócsik, Nagy A., Fülöp D., Horváth V. Csere: Kopjári, Hardon, Csepregi, Tóth N., Üveges, Gajzágó, Czégény, Tóth A. Edző: Quirikó Vivien

Tolna-Mözs: Deczki – Szalkai, Bajcsy, Krascsenics P., Kiss G. Csere: Wiesner, Sereg, Sajabó. Edző: Reveland Zoltán

Gólszerző: Horváth V. (35.), illetve Szalkai (16.), Bajcsy (33.)

Az alapszakasz végeredménye

1. Debrecen 18 14 3 1 83–13 45 2. TFSE 18 12 2 4 71–33 38 3. Budaörs 18 9 3 6 72–53 30 4. Tolna-Mözs 18 8 5 5 43–29 29 5. Csepel 18 5 2 11 30–57 17 6. Újpest FC 18 5 0 13 33–82 15 7. Diósgyőr 18 2 1 15 21–86 7

A felsőházban Debrecen–Tolna-Mözs és TFSE–Budaörs elődöntőt rendeznek az alapszakaszban előrébb végzett csapat pályaválasztói előnyével. A párharcok az egyik fél második győzelméig tartanak, az első mérkőzéseket az április 15-16-i hétvégén rendezik.