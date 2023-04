Tizenöt, illetve tizenhárom pont. Jelen pillanatban ekkora előnnyel vezet a tabellán élen álló FC Dunaföldvár és a második helyezett Bonyhád VLC a harmadik Dombóvár FC előtt. Nem kell tehát nagy bátorság ahhoz, hogy kijelentsük, kettejük között fog eldőlni a bajnoki cím sorsa. A földváriak az előző hétvégén kerültek mostani riválisuk elé, mégpedig azzal, hogy 4–0-ra legyőzték a Kakasd SE-t, miközben a bonyhádiak „csak” 0–0-ra végeztek a Bölcskei SE pályáján.

Nem túlzás, sorsdöntő mérkőzés vár a csapatokra, a bonyhádiaknak csak a győzelem jelenthet üdvösséget, a földváriak már egy döntetlennel is megőrzik kétpontos előnyüket a táblázaton.

A szezon eddigi két összecsapása a Dunaföldvárnak sikerült jobban. Idegenben 1–1-es döntetlent értek el, saját pályájukon viszont 0–1-es félidei hátrányból felállva 3–2-re legyőzték a völgységieket.

– Nagyon bízom benne, hogy revansot veszünk a földváriakakon – mondta kedd esti edzésen Sárai György, a bonyhádiak vezetőedzője. – Tudjuk, hogy mennyire fontos ez a mérkőzés, amit szeretnénk megnyerni, mert az a célunk, hogy visszavegyük az első helyet a bajnoki tabellán. Amennyiben nem nyerünk, eldőlhetnek a dolgok, de már nem a mi javunkra. A csapatom képes arra, hogy ezt a mérkőzést megnyerje, a játékosok képességei és a tudásuk megvan ahhoz, hogy mi örülhessünk. Nyilván a napi forma fontos lesz, nagyon jó ellenféllel találkozunk, akik talán mondhatom, hogy NB III-as minőséget képviselnek. Ha meg tudnánk nyerni a meccset az nagy siker lenne számunkra. Nagy küzdelmet, de mellette jó játékot is várok, erre a meccsre készülünk amióta elkezdődött a szezon, bízom benne, hogy sikeres lesz számunkra ez a hétvége – fogalmazott a szakember.

– Minden bajnoki mérkőzésre maximálisan felkészülünk, így a rangadóra is – mondta Varga Balázs, a földváriak vezetőedzője, akit a szerda délelőtti edzésen kérdeztünk. – Nagyon örülök neki, hogy tavasszal eddig minden mérkőzésünket meg tudtuk nyerni, ez sokat erősített a csapategységünkön. Nagyon tisztelem a bonyhádiakat, hiszen ők is sorban hozták a mérkőzéseket. Kivétel ez a mostani bölcskei döntetlenjük, de ott is közelebb álttak a győzelemhez, mint vendéglátójuk. Mindenképpen egy kiélezett mérkőzésre számítok, amit meg akarunk nyerni, mert az a célunk, hogy növeljük a tabellán az előnyünket. Jó érzés lesz olyan játékosok ellen szerepelni, akik ellen már dolgozhattam edzőként, de van olyan futballista a bonyhádiaknál, aki volt a csapattársam is, és olyan is, aki tavaly még a játékosom volt. Úgy érem, hogy mi edzettebbek vagyunk, jobb állapotba kerültünk és mindent el fogunk követni azért, hogy begyűjtsük a három pontot és még inkább utat törjünk magunknak a bajnoki cím felé.

AutóCity megyei I. osztály, a 20. fordulóban

Bonyhád Völgység LC–FC Dunaföldvár

Bonyhád, Bonyhád VLC Sporttelep

Április 8., szombat, 16.30 óra.