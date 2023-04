„A múlt heti Ferencváros elleni mérkőzéshez képest hozzáállásban nagyot javult a csapat még úgy is, hogy rosszul kezdtük a mérkőzést – kezdte értékelését Micskó Márk. – Az első tíz perc ugyanolyan volt, mint a legutóbbi bajnokink, két gyermeteg hibát is elkövettünk, az egyikből gólt is szerzett ellenfelünk. Tizenegyessel soha sem jó hátrányba kerülni, de nem esett össze a csapat. A második félidő már hasonlított játékban és hozzáállásban ahhoz, amit látni szeretnék a csapatomtól. Egy-egy lehetőségünkben sokkal több rejlett volna, ha elhiszik a lányok, hogy van keresnivalójuk” – fogalmazott a sárga-feketék vezetőedzője, kiemelve, amikor csapata szervezetten játszott, nem tudott mit kezdeni velük a Puskás Akadémia, de az újabb hibák, a büntető és a piros lap megpecsételte a mérkőzést.