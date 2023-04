Vasárnap rendezik a 40. Vienna City Marathon-t, amelyen több ezer amatőr és profi futó áll majd rajthoz. Köztük a Szekszárdi Sportközpont altétája, Szemerei Levente, aki vélhetően két nagy riválisával, Csere Gáspárral és Jenkei Péterrel harcol majd a kvótáért.

Az útvonal az előző évekhez hasonló lesz, így a Vienna International Centre, az UNO-City mellett dördül el a startpisztoly. A versenyzők innen a Reichsbrücke hídon haladva, a bécsi Práteren keresztül futnak a Ringstraße felé, majd elhaladnak a császárkori épületek mellett, az Állami Operaháztól a Schönbrunni kastélyig, és onnan visszafordulnak a Ring és a Práter irányába. A Burgtheater és a Városháza között érnek a célba.

„Közel másfél hónapot voltam sérült összesen, ami megnehezítette azért az edzésprogramomat – mondta Szemerei Levente. – Versenyzőként az elvárásaim mindig magasabbak és mindig a tökéletes felkészülés gondolatát kergetem a fejemben. Egy többperces egyéni csúcs mindenképpen reális lehet most vasárnapra. A pálya utolsó pár kilométere technikás lesz, enyhe emelkedő és villamos sínek is tarkítják. Kétszer is el fogunk haladni a Hauptalleé-ben, ahol Eliud Kipchoge teljesítette azt a bizonyos két órán belüli maratont, ez a szakasz sokat fog jelenteni számomra, mivel anno személyesen itt szurkolhattam neki és ez plusz motivációs erőt ad számomra” – fogalmazott a 23 éves szedresi atléta.

Bizakodásra adatnak okot Szemerei számára az elmúlt időszak eredményei. Félmaratoni távon legutóbb 64:08-as időt futott, tavaly decemberben pedig 2:17:16-es idővel ért célba a Valenciában megrendezett maratonon.

Szemerei Levente nemrég a TEOL.hu Podcast-csatornáján beszélgetett sportújságírónkkal, Rónai Gáborral, kenyai edzőtáborról, bécsi maratonról, budapesti világbajnokságról...