Szeptemberben majdnem 60 méterről szerzett gólt az FC Dunaföldvár elleni bajnokin Horváth Árpád, aki most hétvégén Kakasdon ismét a félpálya közeléből talált be az ellenfél kapujába. A DFC 30 éves támadója egy pattanás után ballal emelte át a labdát Zsiga Kevin felett, akinek már csak annyi dolga volt, hogy kiszedje azt a jobb sarokból...

„Láttam, hogy kint áll a kapus, és nagyon jól pattant a labda – árulta el az újabb csodagól titkát Horváth Árpád. – Éreztem, hogy jól találtam el, és amikor láttam, hogy ígéretesen csapódik lefelé, már tudtam, hogy gól lesz. Örülök neki, hogy a szezonban másodszor is sikerült félpályás gólt szereznem, amikor van rá esély, hogy összejöhet, a jövőben is meg fogom próbálni” – fűzte hozzá az idénybeli kilencedik és tizedik találatát jegyző csatár.

A dombóváriak végül 5–2-es győzelmet arattak Kakasdon – úgy, hogy egy hónapig nem is léptek pályára.

„Nekem ráadásul nem is egy hónap, hanem öt hét volt a pihenő, hiszen a bonyhádiak elleni bajnokit eltiltás miatt ki kellett hagynom – folytatta. – Nagyon boldogok vagyunk, hogy egy ilyen sikerrel folytattuk a szezont. Kellett ez a három pont, hiszen a hétvégén egy igazi rangadó vár ránk a bátaszékiek ellen. Azon akár el is dőlhet a harmadik hely sorsa. Most négy ponttal vezetünk előttük, igaz egy meccsel többet játszottunk, úgyhogy nincs más választásunk, mint be kell gyűjtenünk az újabb három bajnoki pontot” – válaszolta Horváth Árpád.

Horváth Árpád gólja 4:50 perctől látható!