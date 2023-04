Fél kezdőcsapatra való játékos hiányzott a Kisvárda ellen 2–0-ra megnyert bajnoki alkalmával az atomvárosiaknál, akik sérülés miatt Bőle Lukácsra, Haraszti Zsoltra, Lenzsér Bencére, Nagy Richárdra és Windecker Józsefre, valamint az öt sárga lapja miatt eltiltott Papp Kristófra sem számíthattak.

„Sok problémával küzdöttünk a héten, többen izomsérüléssel bajlódtak, amit még az Újpest elleni találkozóról hoztak magukkal. Előző nap dőlt el például, hogy Kádár Tamás és Vas Gábor pályára tud lépni. Olyan forgatókönyvet próbáltuk kialakítani, hogy akiknek valamilyen problémájuk volt, ők is egy-egy félidőt játszhassanak – nyilatkozta a mérkőzést követően Bognár György, aki kitért ellenfelükre is. – Nagyjából azt kaptuk a Kisvárdától játékban, amire számítani lehetett és ez igaz magunkra is, ezúttal ennyire voltunk képesek mezőnyben. Olyan veszélyes támadóink vannak, akiktől várhatjuk a gólokat és képesek eldönteni a mérkőzéseket. Örülök neki, hogy ez sikerült, szerintem megérdemelt volt a győzelmünk.”

A paksiak vezetőedzője a helyezést illetően elmondta, ezzel a három ponttal reális esélyük van megtartani dobogós helyüket. Szerinte a Kisvárda vereségével kiszállt ebből a harcból, papíron a Debrecen és a Puskás Akadémia maradt vetélytársuknak.

Bognár György azt kapta csapatától és a Kisvárdától, amire számított

Fotó: Molnár Gyula

Osztozott edzője véleményével Varga Barnabás, aki 23 találattal vezeti a góllövőlistát. Őt a kispesti Nenad Lukics és a ferencvárosi Ryan Mmaee követi 12-12 góllal. Sorozatban harmadszor, a szezon során hatodszor duplázó támadó kitért a gólkirályi címre is.

„Nem ez volt a legszebb a játékunk, de a Kisvárda ellen erre is számítottunk. Brusztolós meccs volt, viszont a leglényegesebb, hogy itthon tartottuk a három pontot – szögezte le a paksiak csatára. – A szezon végét járjuk, többen sérüléssel bajlódnak, ugyanakkor mindenkit tudunk pótolni, ami az erőnket mutatja. Ami engem illet, örülök, hogy ilyen jól megy mostanában, de a legfontosabb a csapat sikere, amivel őrizzük a harmadik helyünket a tabellán. Vezetőedzőnk filozófiájának hála végig az ellenfelek kapuja előtt vagyunk, így több helyzetem van, ezeket pedig mostanában sikerül kihasználnom. Talán a góllövőlistán már nem érnek be az üldözők, de ennek ellenére továbbra is minél több gól szeretnék szerezni és a csapattal a dobogón végezni.”

A harmadik paksiak pénteken 20 órakor a második helyezett Kecskemét vendégeként lépnek pályára.

OTP Bank Liga, 28. forduló

Paksi FC–Kisvárda Master Good 2–0 (1–0)

Fehérvári úti stadion, 2097 néző. V.: Káprály (Kóbor, Horváth Z.)

Paks: Nagy G. – Szélpál, Kádár, Kinyik – Osváth, Balogh B. (Gyurkits, 89.), Haris (Vas, 60.), Skribek (Hahn, a szünetben), Szabó J. – Sajbán Máté (Böde, 76.), Varga B. Vezetőedző: Bognár György

Kisvárda: Hindrich – Hej, Jovicsics, Széles, Leoni – Melnik, Ötvös (Karabelyov, 73.) – Navrátil (Spasic, 59.), Makowski (Lucas, 73.), Camaj (Iljevski, 80.) – Mesanovic. Vezetőedző: Milos Kruscsics

Gólszerző: Varga B. (43., 77., az első 11-esből)