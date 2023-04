A Bolton Equities első embere a Gemenc GP internetes oldalán beszélt a 2023-as Gemenc Nagydíjról.

„Csapatunk minden tagja imádta azt a kedves légkört, ami a versenyt és a várost jellemezte, és már nagyon várják, hogy visszatérhessenek Szekszárdra. Nagyon új csapat vagyunk még, így minden győzelem számít. Nyerni mindig nagy öröm, és egyelőre nem gyakran fordul elő velünk. Vagyis különleges volt számunkra a tavalyi elsőség, amit idén szeretnénk megvédeni, és csapatként is minél jobban akarunk szerepelni” – fogalmazott a csapatvezető.

Franky van Haesebroucke elárulta, hogy húsz sportolóval dolgoznak 2023-ban. Új-Zélandi csapat lévén az európai tél idején náluk nyár van. Így nincs szükségünk edzőtáborra. Versenyzőik ilyenkor végre otthon vannak, tudnak edzeni, és versenyezni is. Nyáron amúgy is hét hónapot töltenek együtt Európában – most éppen az a céljuk, hogy TV-versenyt nyerjenek Belgiumban. Aztán pedig jönnek Szekszárdra...

Mint arról már mi is beszámoltunk, az Alisca Bau 49. Gemenc Nagydíjat idén július 14-én, 15-én és 16-án rendezik.