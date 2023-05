Buzás Attila csapata rövid időn belül másodszor verte meg a bonyhádiakat, akiket pár napja 5–2-re lépett le a Tolna Megyei Kupában, most pedig egy rendkívül izgalmas, harcos meccsen 3–2-vel bizonyult jobbnak, így fellépett a dobogóra, és 11 győzelmének köszönhetően be is biztosította a harmadik helyét és megszerezte a 2022/2023-as idény bronzérmét.

A dunaföldváriak pedig az utolsó forduló eredményeitől függetlenül már bajnokok és mehetnek az NB III-as osztályozóra. A Duna-parti együttes hosszú böjt után ért fel ismét a csúcsra, ezt megelőzően a 2005/2006-os idényben volt aranyérmes a DFC a megyei élvonalban. Varga Balázs együttese ebben a szezonban kiemelkedett a mezőnyből, mindössze egy vereséget szenvedett, a legtöbb győzelmet és a legtöbb gólt is ők szerezték.

Május 27-én, szombaton az utolsó forduló mérkőzéseit játsszák az AutóCity megyei I. osztályban. Minden találkozó egyidőben, 17 órakor kezdődik. Az FC Dunaföldvár a Bölcskei SE-t, a Bonyhád VLC a Tevel Medosz SE-t, a Kakasd SE pedig a Tamási 2009 FC-t fogadja. A Dombóvár FC és a Bátaszék SE számára már befejeződött a 2022/2023-as idény.