Jó formában várta ellenfelét a házigazda, mely az utolsó tizennégy bajnokiján nem kapott ki (ezek közül tizenkettőt megnyert) és a Tolna Megyei Kupa kiírását is egy sima tamási sikerrel indította (0–4). A vendégek is önbizalommal várhatták a találkozót, hiszen ők is bejutottak a kupa második fordulójába, miután nagy bravúrt elérve 5–2-es sikerrel kiejtették az elmúlt években a főtáblára jutó bonyhádiakat.

A földváriakra is sikerült ráijesztenie Buzás Attila együttesének, mely korán vezetéshez jutott. A félidőre viszont már a vendéglátó ment előnnyel, s bár a szünet után még egy gólra vissza tudott zárkózni a Bátaszék, Havasi Dániel tíz perc alatt szerzett mesterhármasával (a támadó végül négy gólig jutott) magabiztosan győzött a listavezető.

A Dunaföldvár előnye öt pont az élen a nála egy mérkőzéssel kevesebbet játszó Bonyhád előtt, míg a Bátaszék továbbra is a negyedik helyen áll.

AutóCity Megyei I. osztály, 25. forduló

FC Dunaföldvár–Bátaszék SE 7–2 (2–1)

Dunaföldvár, v.: Czagány (Domokos L., Huszár)

Dunaföldvár: Iváncsics – Kónya, Koszó, Horváth A., Hompót (Márkvárt P., 70.) – Dorogi (Csendes, 78.), Petneházi, Fröhlich Roland (Rabi, 81.) – Szedmák, Gellén (Puskás Z., 78.), Havasi (Godslove, 81.). Edző: Varga Balázs

Bátaszék: Tóth F. – Heberling, Borsi, Rozgonyi, Sümegi B. – ifj. Berényi Sz. (Tóth T., 66.), Héhn F., Lerch M., ifj. Buzás A. (Farkas A., 87.), Csipak (Ligeti, 84.) – Kófiás. Edző: Buzás Attila

Gólszerző: Havasi (30., 68., 77., 78.), Gellén (34., 50.), Godslove (83.), illetve Lerch M. (6.), Heberling (58.)

A Bölcskei SE–Teveli Medosz SE mérkőzést később kezdődött, a Bonyhád VLC–Dombóvár FC találkozót vasárnap rendezik.