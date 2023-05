A legutóbbi tizenöt forduló eredményét tekintve a két csapat holtversenyben 29-29 ponttal a tabella élén állna, azonban így is a dobogós helyezés és az azzal járó Európa-konferencialiga selejtező volt a találkozó tétje. A kecskeméti siker után a kezdőcsapatban ragadt Skribek Alen próbálkozásaival indult a mérkőzés, és a folytatásban is nyomás alá helyezték a hazaiak a debreceni kaput. Az első húsz percben a felszabadításokon kívül alig ért labdához a Loki, de amikor eljutott az ellenfél kapujához, Sztefan Loncsar révén lesgólt szerzett. A középpályát uraló Paksnál (az első félidőben 70 százalékban volt a labda a vendéglátónál) is csak egy kaput eltalált kísérletet lehetet feljegyezni, Skribek a 34. percben erőtlen lövéssel dolgoztatta meg Megyerit.

Szünetről is egy támadó Paks és egy defenzív, de kontráiban több veszélyt rejtő Debrecen jött ki. A figyelmeztető jelzést Varga Kevin adta le, erre reagálva Bognár György a támadóbb szellemű Skribeket a védekező középpályás Windecker Józsefre cserélte, de érkezett a csodafegyver Böde Dániel is. A pár percig tartó debreceni nyomás után visszaállt a rend, az atomvárosiak játszottak fölényben, míg Szrdjan Blagojevics együttese a kontrákban bízott, ezt támasztotta alá, hogy a szakember első három cseréjével a támadósorban frissített. A hajrában visszaütött a Paksnál az a nagy iram, amit a mérkőzés elején nyomott, ezáltal a Loki bátrabban merészkedett előre, de a két legjobb formában lévő csapat ütközete meglepetésre nem hozott érvényes gólt.

A PFC megőrizte egy pontos előnyét ellenfelével szemben, s maradt a tabella harmadik helyén, három pontra megközelítve a második Kecskemétet. Az atomvárosiak jövő vasárnap Mezőkövesden lépnek pályára.

OTP Bank Liga, 30. forduló

Paksi FC–Debreceni VSC 0–0

Paks, 3065 néző. V.: Berke (Bornemissza, Garai)

Paks: Nagy G. – Szélpál, Kádár, Kinyik – Sajbán Máté, Balogh B. (Vas, 70.), Papp K. (Kovács N., 84.), Skribek (Windecker, 57.), Szabó J. – Hahn (Böde, 57.), Varga B. Vezetőedző: Bognár György

Debrecen: Megyeri – Kusnyir, Dreskovics, Romancsuk, Manrique – Szécsi (Kiziridisz, a szünetben), Lagator, Loncsar, Varga K. (Bódi, 77.) – Dzsudzsák (Bárány, 92.), Dorian Babunszki (Mance, 78.). Vezetőedző: Szrdjan Blagojevics

Sárga lap: Varga B. (42.), Papp K. (83.), illetve Manrique (9.), Lagator (42.), Dzsudzsák (88.)