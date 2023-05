A harmadik helyen álló tolnaiak múlt héten elveszítették tavaszi veretlenségüket, miután 6–1-re kikaptak a Nagymányoktól. Szabó Tibor vezetőedző a három pont mellett négy mérkőzésre (így a szezon hátralévő részére) elveszítette Bucher Barnabást is. A támadó mellett Fögler Tamás és Schmidt Ferenc is begyűjtötte ötödik sárga lapját, így ők sem léphetnek pályára az ellen a Fadd ellen, melynek kispadján a korábbi tolnai sikeredző, Szőcs Richárd ül.

A fiatal szakember az előző idényben bajnoki címet ünnepelhetett a Tolnával, most viszont már a faddiak sikereiért dolgozik. Jól is kezdett Szőcs, az első négy bajnokin veretlen maradt új csapatával (3 győzelem, 1 döntetlen), a következő három találkozón viszont csak egy pontot szerzett. A vesztett pontok tekintetében viszont a Fadd így is jobban áll, győzelem esetén pedig megelőzné riválisát a tabellán.

Az elmúlt fordulókban magára találó Bonyhád-Börzsöny a madocsaiakat, a három meccse veretlen Tengelic az ASE-t fogadja, míg az elmúlt heteket figyelembe véve a két leggyengébb formában lévő gárda közül a Zönge látogat Simontornyára.

A Nagymányok és a Mórágy rangadója az aranyéremről dönthet.

Megyei II. osztály, a 23. fordulóban. Nagymányoki SE–Mórágyi SE, Nagymányok, szombat, 17 óra.

A további program, szombat: Faddi SE–Tolna VFC 17 óra, Simontornya TC–Zönge SE Kölesd 17 óra. Vasárnap: Tengelici SE–ASE Paks 17 óra, Bonyhád-Börzsöny SE–Madocsa SE 17 óra.

Megyei II. osztály, az állás

1. Nagymányok 18 15 0 3 73–25 45

2. Mórágy 19 14 3 2 68–24 45

3. Tolna 19 11 2 6 38–36 35

4. Fadd 18 9 6 3 41–20 33

5. B.-Börzsöny 19 9 4 6 39–31 31

6. Aparhant 19 9 1 9 45–46 28

7. ASE Paks 19 7 4 8 45–33 25

8. Kisdorog 19 7 2 10 35–63 23

9. Zönge (-3 p.) 19 6 2 11 42–73 17

10. Tengelic 19 4 4 11 42–56 16

11. Madocsa 18 4 2 12 24–43 14

12. Simontornya 18 2 0 16 26–68 6

A Dunakömlőd visszalépett.