Súlyos pofonba szaladt bele Mezőkövesden múlt héten Bognár György együttese, mely a klub történetének legnagyobb vereségét szenvedte el a kiesés ellen küzdő matyóföldiek otthonában (1–6). Hogy az a pofon kijózanító volt-e, az ma a paksiakhoz hasonlóan a dobogóért harcoló Puskás Akadémia ellen derül ki.

„Sajnos becsúszik néha egy-egy nagyobb vereség, de tény, hogy a hat kapott gól valóban sok – mondta lapunk megkeresésére Hahn János, az atomvárosiak támadója. – A hét elején kielemeztük a mezőkövesdi mérkőzést, ahogy a pályán is éreztük, vendéglátónk nagyon jól játszott, mi pedig a második félidőben voltunk dekoncentráltak. Az első játékrész kiegyenlített volt, mert kaptunk ugyan két gólt, de nekünk is megvoltak a helyzeteink, Kádár Tamás kiesését követően viszont a szünet után sem tudtuk megszervezni a védelmünket. Ahogy az edzőnk fogalmazott, jobb hat győzelem után egyszer hatot kapni, mint hatszor egy góllal alulmaradni. Mindenesetre ez egy jó tanulópénz volt számunkra, talán még jól is jött ez a pofon nekünk a két úgymond mindent eldöntő mérkőzés előtt” – tette hozzá a korábbi gólkirály.

Valóban fontos két bajnoki vár a Paksra, két győzelemmel ugyanis biztosan dobogón végez a csapat (története során másodszor, tizenkét év után először), ezzel pedig jogot szerez az Európa-konferencialiga második selejtezőkörében való indulásra. Ehhez viszont először a Puskás Akadémiát kell legyőzniük Hahn Jánoséknak hazai pályán, ami az elmúlt éveket figyelembe véve nem tűnik lehetetlennek. Bognár György hét bajnokin meccselt paksi edzőként a felcsútiak ellen, ebből ötöt megnyert és kettőt veszített el, a gólkülönbség pedig 26–12.

„Összeszedettebben futballozunk majd, mint tettük Mezőkövesden, hazai pályán magabiztos játékot kell mutatnunk – folytatta Hahn János. – Ugyan a közelmúltbeli mérleg mellettünk szól, de tisztában vagyunk azzal, hogy jó csapat a Felcsút, tudják, milyen játékot képviselünk és biztos felkészülnek belőlünk.”

A mezőkövesdi vereség mellett további aggodalomra adhat okot Pakson a korábbi 57-szeres válogatott védő, Kádár Tamás kiesése, akinek vasárnap szakadt el az elülső szalagja és részlegesen a hátsó szalagja. Előtte sem küzdött a bőség zavarával a csapat védőposzton, de így már csak Kinyik Ákos és Szélpál Norbert maradt a keretben klasszikus belső védőnek. Őket segítheti ki esetleg az idei szezonban csak az NB III-as együttesnél szóba került Lorentz Márton vagy akár Böde Dániel. Nagyobb a valószínűsége viszont annak, hogy Szabó János húzódik majd vissza harmadik védőnek, ahogy történt az Mezőkövesden.

A másik probléma Varga Barnabás játékának visszaesése, a leendő gólkirály hétvégén büntetőt is hibázott és már két mérkőzés óta nem talált be az ellenfelek kapujába. Három gól nélküli mérkőzése utoljára októberben volt, akkor egy döntetlen és két vereség volt csapatának mérlege. A szabálytalanságokkal is csínján kell bánnia a támadónak, ha sárga lapot kap, nem léphet pályára az utolsó fordulóban Zalaegerszegen.

OTP Bank Liga, 32. forduló

Paksi FC–Puskás Akadémia

Paks, péntek, 18.15 óra. Tv: M4 Sport