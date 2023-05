Remek szezont futott első paksi évében Varga Barnabás, amit az év végi díjátadón is elismertek. Az előző idényben Gyirmóton is kiemelkedő támadó meg tudta fejelni a 31 bajnokin szerzett tizenhárom gólos idényét, megugorva az atomvárosi „szintet”. A válogatottban idén bemutatkozó és a júniusi Európa-bajnoki selejtezőkre is meghívót kapó 28 esztendős csatár 34 mérkőzésen 26 találattal (ebből nyolc született büntetőből) érdemelte ki a gólkirályi címet, ezzel – Hahn János és Ádám Martin után – sorozatban harmadszor a PFC adta az NB I legjobb mesterlövészét. Varga Barnabás emellett az Év játékosa díjat is bezsebelte.

„Szeretném megköszönni a gólkirályi címet az egész csapatnak, hiszen nagyrészt nekik köszönhető. Továbbá a szakmai stábnak, a vezetőknek, nagyon sok munkájuk van ebben a címben. Nem volt ez egyszerű szezon a számomra, nagy elvárásokat szőttem magammal szemben, mivel az utolsó két évben a Paks adta a gólkirályt. Szerettem volna ezt a címet én is elhódítani, szerencsére sikerült – mondta videóüzenetben Varga Barnabás. – Nagy elismerések ezek nekem, különleges helye lesz mindkét díjnak a vitrinemben. Újfent szeretném megköszönni a csapatomnak, a családomnak, a barátnőmnek, aki mindig mindenben mellettem áll” – fogalmazott a játékos, aki szinte biztos, hogy nyáron távozik az ötödik helyen végző csapattól.

A díjakat Balog Judit ügyvezető vette át az olimpiai bajnok Dunai Antaltól és Nyilasi Tibortól.

Az idei RangAdó díjátadón a legjobb edzőnek járó elismerést Szabó István (Kecskeméti TE) vehette át. Az év felfedezettjének ifjabb Lisztes Krisztiánt (Ferencváros) választották, a legszebb gól Batik Bence, a Puskás Akadémia középpályása szerezte a Budapest Honvéd ellen, az év játékvezetője Berke Balázs lett, az NB I fair-play-díja pedig a Kisvárda Master Goodhoz került.

A díjátadón sorozatban másodszor duplázott a Paksi FC, az előző idény végén a gólkirályi címet és az év játékosa elismerést is Ádám Martin érdemelte ki. Akkor az év edzőjének Bognár Györgyöt választották (a szakember most is ott volt a végső hármasban), emellett a fair-play-díj is az atomvárosiakhoz került (a Kisvárda és a Mezőkövesd mellett ezúttal is a legjobb három között voltak).