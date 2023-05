A Harsányi Mária és Szabóné Kovács Andrea edzette U14-es csapat csütörtökön 11 órakor a soproniakkal nyitja a csoportkört, majd a nap zárásaként a győriek következnek (19.30 óra). Az utolsó fordulóban, pénteken 15 órakor a fővárosiakkal mérkőznek meg a szekszárdiak. A másik csoportba a házigazda DVTK Akadémia, a BEAC-Újbuda, a Csata DSE/B és az NKA Pécs került. Szombaton a csoportok első két helyezettjei keresztbe játszanak egymással az elődöntőben, a harmadikak és negyedikek az „alsóházban” folytatják. A helyosztókat vasárnap rendezik.

„Az előző idényben bravúrnak számított, hogy bejutottunk a nyolcas döntőbe, idén viszont ez elvárás volt – nyilatkozta portálunknak Harsányi Mária, aki Szabóné Kovács Andreával trenírozza a serdülőcsapatot. – Szeretnénk a legjobb négy közé jutni, ez azonban nem lesz egyszerű feladat, hiszen a korábbi évekkel ellentétben most nincsen kiemelkedő együttes a mezőnyben, úgy gondolom, hogy szinte bármelyik csapat képes megverni bárkit. Bízom abban, hogy az a sok-sok munka, amit elvégeztünk, beérik Miskolcon. Ez a 2009-2010-es korosztály jó társaságot alkot, szorgalmasak, szinten minden edzések ott van mindenki, úgyhogy az elődöntő és az érem is reális célkitűzés. Fontos lesz, hogy a játékosok minden mérkőzésen kihozzák magukból a maximumot, emellett mentálisan is ott legyenek a pályán.”

A KSC Szekszárd serdülő csapata legutóbb a 2016/2017-es idényben végzett dobogón a bajnokságban, a többek között Holcz Rebekával, Miklós Melindával, Renczes Rebekával és Vincze Nikolett-tel felálló kék-fehérek akkor bronzérmet szereztek.