Marco Rossi szövetségi kapitány huszonnégy játékost hívott meg a júniusi Eb-selejtezőkre. A keret újonca a Kecskemét 22 éves védője, Szalai Gábor, de sérülés miatt Fiola Attila, Gulácsi Péter, Nagy Zsolt, Schäfer András és Németh András sem áll az olasz szakember rendelkezésére.

Ott van viszont a keretben a Paksi FC csatára, Varga Barnabás, aki márciusban a bolgárok elleni felkészülési mérkőzésen (3–0) ölthette magára először a címeres mezt. Az OTP Bank Liga góllövőlistáját 26 találattal vezető labdarúgó nincsen jó formában, az utolsó három bajnokin nem talált be, az atomvárosiak pedig ez idő alatt egy döntetlent játszott és kétszer vereséget szenvedett, így a harmadikról az ötödik helyre csúszott le a tabellán (a záró fordulóban, pénteken Zalaegerszegre utaznak a zöld-fehérek).

Ádám Martin (9) tizenkét mérkőzésen két gólnál jár a nemzeti csapatban

Fotó: Árvai Károly

Szintén meghívót kapott az összetartásra a korábbi paksi, közel egy éve már a dél-koreai Ulszan Hyundai-t erősítő Ádám Martin. A címvédő és jelenleg is listavezető ázsiai csapat támadója a szezon elején kevesebb lehetőséghez jutott, majd sérüléssel küzdött, a legutóbbi fordulókban mutatott teljesítménye alapján viszont kezdi visszanyerni formáját (első félszezonjában 14 meccsen 9 gólt és 4 asszisztot jegyzett). A most futó idényben tíz bajnokin három találat és két gólpassz fűződik a nevéhez. Ádám Martin a válogatottban is megtalálta helyét, az utolsó két találkozón az észtek (1–0) és a bolgárok kapujába is betalált.

A keret tagjainak egy része június 5-én kezdi meg az edzéseket Telkiben, a teljes létszámú összetartás pedig egy héttel később veszi kezdetét szintén az MLSZ edzőközpontjában. Június 17-én Podgoricában Montenegró ellen lép pályára Marco Rossi együttese a 2026-os Európa-bajnokság első selejtezőmérkőzésén, három nappal később pedig Litvánia válogatottját fogadja a Puskás Arénában.